¡Llegó el gran día y no hay otro para los equipos capitalinos! Hoy domingo 24 de mayo se juega la final del Clausura 2026: Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El Club Universidad Nacional recibe a La Máquina, después de empatar a cero goles en el Estadio Ciudad de los Deportes y dejando la moneda en el aire.

¡MEXICANOS! 🫡⚽



Efraín Juárez y Joel Huiqui intentarán llevar a Pumas y Cruz Azul a lo más alto del balompié azteca.



Dos técnicos nacionales que destruyeron narrativas y siguen construyendo sus historias. #FinalBotanera



📆 Domingo 24 de mayo ⁣

🕗 6:50 PM⁣⁣

📺 Azteca 7… pic.twitter.com/Nxge5Fowo3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Hora y dónde ver el Pumas vs Cruz Azul, la gran final de la Liga MX

Si no alcanzaste boleto o no te quieres perder ni un minuto de este partido de vuelta, entonces recuerda que el partido lo puedes ver por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores comentaristas del futbol mexicano.

Día: domingo 24 de mayo 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro del país)

Estadio: Olímpico Universitario

¿Dónde ver? Azteca 7, sitio web y app de Azteca Deportes

¿Quién se coronará en CU? Quedan 90 (más tiempos extra o penales) para conocer al nuevo monarca del futbol mexicano del Clausura 2026.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Pumas y Cruz Azul?

El pasado 21 de mayo vivimos el partido de ida de la gran final, en donde ningún equipo se llevó la ventaja, pese a que La Máquina tuvo más oportunidades y la posesión de la pelota, pero Keylor Navas fue la gran figura para Pumas.

Mientras tanto, el Club Universidad Nacional hizo lo que venía diciendo su técnico, Efraín Juárez, jugar una serie de 180 minutos, en donde tenía que cuidar a sus piezas porque entre lesiones y llamados a la Selección Mexicana, se quedó con poco flujo de banca.

Ahora todo se decidirá en el estadio mexicano que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, en donde Pumas ya le ganó una final a Cruz Azul.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.