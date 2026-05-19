Luego de una larga y disputada temporada en la Premier League este martes 19 de mayo el Arsenal de Mikel Arteta consiguió la hazaña de consagrarse campeón tras 22 años de sequía, esto tras el empate que consumó el Manchester City de Pep Guardiola en el partido ante el Bournemouth.

Gracias al empate 1-1 entre Citizens y Cherries, los Gunners consiguieron levantar el trofeo del futbol de Inglaterra debido a que lograron amarrar el primer lugar de la tabla general con 82 puntos y aún con una jornada por jugarse.

Números del Arsenal en la Premier League 2025-2026

La temporada del Arsenal estuvo llena de muchos sube y bajas de emociones para los aficionados Gunners, pues a pesar de que el conjunto londinense se mantuvo en gran parte de la temporada en la primera posición de la tabla, estuvo alternando en varias ocasiones con el mismo conjunto Citizen.

Y es que a lo largo de los 37 partidos que se han disputado hasta el momento en la Premier League, los dirigidos por Mikel Arteta lograron sumar un total de 25 victorias, siete empates y únicamente cinco derrotas.

Por si fuera poco, los Gunners se posicionaron como el equipo con la mejor defensiva de toda la temporada gracias a que únicamente permitieron 26 anotaciones en contra, esto en comparación con los 69 tantos que hicieron a favor.

¿Cuántos partidos perdió el Manchester City en la Premier League?

A pesar de que el Manchester City suma un total de 11 partidos sin perder en todas las competencias que disputa al momento, fueron los empates ante el Everton y el Bournemouth los que le valieron para perder el título de liga en las últimas jornadas.

La última derrota del City en Premier League fue ante el Manchester United por la jornada 22 del torneo local, el cual perdieron por un marcador de 2-0.

¿Cuándo y a qué hora es el Arsenal vs PSG por la final de la Champions League?

Vale la pena señalar que el Arsenal aún cuenta con la posibilidad de ganar el doblete en Europa, pues el próximo 30 de mayo estarán disputando la gran final de la UEFA Champions League ante el París Saint-Germain (PSG).

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