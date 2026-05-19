Estamos a días de conocer al nuevo campeón de la Liga MX, ¿será Pumas o Cruz Azul el que se corone como el monarca del Clausura 2026? Lo descubriremos tras los partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes y el Olímpico Universitario.

Y es que se trata de dos rivales capitalinos que tienen historia en el futbol mexicano, que en los últimos años han aumentado su rivalidad y que desde el minuto uno que se conoció cuál sería la final se volvieron tendencia en redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Historia de finales entre Pumas y Cruz Azul en el futbol mexicano

No viviremos una final inédita; sin embargo, podremos ver quién gana esta rivalidad (por lo menos en el corto plazo), ya que se han enfrentado en esta instancia de la liguilla en dos ocasiones y tiene un triunfo cada equipo, aunque la última vez que se vieron era 1981.

Temporada 1978-1979 para Cruz Azul

La Máquina consiguió su sexto título de liga tras vencer 2-0 a Pumas en el Estadio Azteca, la ida fue en el Olímpico Universitario y el marcador se mantuvo en cero.

Los goles cementeros fueron de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado.

Temporada 1980-1981 para Pumas

Muchos conocedores del balompié nacional marcan esta final como el inicio de una cierta rivalidad entre ambas instituciones, pero no en el nivel que se ve actualmente en redes sociales luego de que fuera nombrada como el Clásico de la Obsesión.

En esta final, Cruz Azul ganó el partido de ida 1-0; sin embargo, los universitarios golearon a La Máquina en Ciudad Universitaria con goles de Hugo Sánchez, Tuca Ferreri, Manuel Manzo y Enrique López Zarza.

Este partido tuvo ingredientes importantes para el Club Universidad Nacional debido a que fue su segundo campeonato de liga, además de la despedida de Hugo Sánchez, quien partió al Atlético de Madrid en España.

Horarios y fechas del Pumas vs Cruz Azul

La historia y el actual presente de ambos equipos hacen que sea una final que todos quieren ver. Si tú eres uno de ellos, entonces no te pierdas la gran final del Clausura 2026:

Partido de ida

Estadio Ciudad de los Deportes

Jueves 21 de mayo

20:00 horas

Partido de vuelta

Estadio Olímpico Universitario

Domingo 24 de mayo

19:00 horas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.