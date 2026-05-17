Cruz Azul llegó al Estadio Jalisco con la única intención de ganar el partido de vuelta de la semifinal para avanzar a la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX, ya que no le servía ningún otro resultado y lo logró, dejando a las Chivas en el camino.

El encuentro terminó 1-2 en Guadalajara, lo que dejó el marcador global 3-4, con La Máquina llegando a una final más en el futbol mexicano, siendo uno de los equipos con más instancias finales desde que se instauraron los torneos cortos a final de los años noventa; sin embargo, sin inercia positiva, según las estadísticas.

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En una gran serie de Semifinales, el conjunto del @CruzAzul lo dejaron todo y obtienen su boleto a la Gran Final. 🔥🚂#LaFiestaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/zFECy4OEh4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 17, 2026

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Historia de finales de Cruz Azul en la Liga MX desde que hay torneos cortos

Con este triunfo, La Máquina se encamina a su ansiada décima; sin embargo, la estadística no le sonríe del todo al equipo fundado en Hidalgo, ya que tiene más derrotas que alegrías.

De acuerdo al historial, desde el Invierno de 1997 al actual Clausura 2026, el balance de Cruz Azul es de dos finales ganadas y siete perdidas:

Ganadas

Invierno 1996 contra León

Guard1anes 2021 contra Santos

Perdidas

Invierno 1999 contra Pachuca

Clausura 2008 contra Santos

Apertura 2008 contra Toluca

Apertura 2009 contra Monterrey

Clausura 2013 contra América

Apertura 2018 contra América

Clausura 2024 contra América

Ahora espera rival, el cual se conocerá tras concluir el Pumas vs Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Al equipo de la Universidad nunca lo ha enfrentado en una final, sí en otras instancias de la liguilla; sin embargo, a los Tuzos sí, en 1999 y perdió la final.

Joel Huiqui llega con inercia positiva a la final

Sin duda, la mayor historia de éxito del equipo es la de su técnico Joel Huiqui, quien tomó el equipo al final del torneo regular, después de que la directiva dijo adiós a Nicolás Larcamón.

El técnico mexicano no ha perdido desde que asumió la dirección del equipo, tiene cuatro victorias y un empate, así que veremos si sigue esta inercia en los dos partidos de la final.

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