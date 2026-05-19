Todavía faltan un par de días para que se dispute la final de la Liga MX con el Cruz Azul vs Pumas pero ya llegó la polémica, pues la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer la designación de los colegiados para los partidos en CU y en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Más allá de que se dejó fuera a César Arturo Ramos Palazuelos, considerado como el mejor silbante de todo el futbol mexicano, llamó la atención que se designara a uno de los árbitros que estuvo en medio de la polémica del mismo partido Pumas vs Cruz Azul que se disputó en temporada regular en la Jornada 11.

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¿Quiénes serán los árbitros de la final Cruz Azul vs Pumas?

De acuerdo con la designación que emitió la Comisión de Árbitros para la final Cruz Azul vs Pumas, para el juego de ida que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, será Ismael Rosario López Peñuelas el encargado de dirigir el cotejo.

Para la vuelta quien asumirá el cargo de árbitro central del compromiso será Daniel Quintero Huitrón, el cual estará acompañado de los asistentes Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Michel Alejandro Morales Morales.

CESAR FUERA DE LA FINAL

Van Peñuelas y Quintero. pic.twitter.com/x7LtTTvL92 — david medrano felix (@medranoazteca) May 19, 2026

¿Por qué hay polémica con la designación de árbitros para la final?

La polémica en la designación de la final se generó en relación al silbante Daniel Quintero, el cual también fue el encargado de pitar el Pumas vs Cruz Azul por la Jornada 11 de este torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En ese partido, el silbante fue partícipe de uno de los juegos más polémicos de la temporada gracias a un penal dudoso que se marcó en favor de Pumas, así como una roja con la que Cruz Azul también se vio beneficiado en el desarrollo del partido.

Cruz Azul analiza apelar designación del silbante

Vale la pena mencionar que luego de que se diera a conocer la designación de árbitros para la final, se reportó que la directiva de Cruz Azul se encuentra analizando la posibilidad de apelar la decisión de que Daniel Quintero sea el encargado de pitar la vuelta.

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