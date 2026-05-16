La historia de Robert Lewandowski como el delantero titular y figura del Futbol Club Barcelona ha llegado a su final, pues este sábado 16 de mayo, el atacante polaco anunció su salida de la institución blaugrana al término de la vigente temporada que se continúa disputando en España.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que Lewi publicó un emotivo video con el cual se despidió de sus compañeros, afición y la ciudad que durante cuatro años fue su casa en el viejo continente.

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Video de despedida de Robert Lewandowski con el Barcelona

En el video que Lewandowski publicó en sus redes sociales, se aprecian recuerdos de momentos que marcaron su paso por el Barcelona, pues destacó los títulos de liga obtenidos, así como los fracasos que fueron consumando con el paso de los años a nivel internacional.

“Después de cuatro largos años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de avanzar. Me voy con el sentimiento de que la misión está cumplida”, señala el delantero polaco en el video que publicó en sus redes sociales para anunciar su salida de la institución culé.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Números de Lewandowski con el Barcelona

De acuerdo con las métricas de la plataforma de Transfermarkt, el paso de Robert Lewandowski por las filas del Barcelona estuvo lleno de goles, éxitos y títulos locales en LaLiga.

“Lewi” disputó un total de 191 partidos con el Barcelona hasta el momento en el que se hizo esta nota, además de que logró aportar con 119 goles y 24 asistencias, lo cual lo colocó como el máximo referente en ataque para el conjunto catalán.

Por si fuera poco, el ex del Bayern Múnich pudo levantar tres títulos de liga con el conjunto catalán, así como una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Lewandowski tiene oferta de Arabia Saudita

Vale la pena recordar que Lewandowski quedará como agente libre en el mercado internacional, sin embargo, se ha informado que cuenta con una importante oferta del futbol de Arabia Saudita, país en el cual podría ganar hasta 90 millones de dólares.

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