Las polémicas por las decisiones y designaciones arbitrales siguen dando mucho de qué hablar en plena liguilla de la Liga MX, pues este viernes 15 de mayo la Comisión de Árbitros reveló que Katia Itzel García, con pasado vinculado a Pumas, será la cuarta oficial de la vuelta de las semifinales entre los de la UNAM y los Tuzos de Pachuca.

Fue a través de las diferentes plataformas oficiales de la comisión, que se dio a conocer que la cuarteta arbitral para el Pumas vs Pachuca que se disputará este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria, la conformarán Daniel Quintero como el central, Enrique Bustos como asistente número 1, así como Leonardo Castillo como el segundo asistente.

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¿La árbitra Katia Itzel le va a los Pumas?

La polémica en relación a Katia Itzel y los Pumas surgió a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, en las cuales se comenzaron a difundir imágenes y videos de la árbitra mexicana portando la playera de los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a ello, es importante aclarar que esas fotos corresponden a cuando la hoy silbante de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se encontraba estudiando en la máxima casa de estudios de nuestro país, universidad a la cual incluso llegó a representar en partidos estudiantiles.

Es importante mencionar que a pesar de la polémica, no se cuenta con un registro oficial en el que Katia Itzel revele abiertamente al 100% ser aficionada de los Pumas.

Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de Semifinales del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX.



📰 #ArbitrajeMX pic.twitter.com/ShVlIg2cAN — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 15, 2026

Designación arbitral para los juegos de semifinal de la Liga MX

Vale la pena mencionar que luego de las polémicas arbitrales que dejaron los cuartos de final del futbol mexicano, la Comisión de Árbitros designó a César Arturo Ramos Palazuelos como el silbante central del partido Chivas vs Cruz Azul que se disputará este sábado 16 de mayo.

En la ida de las semifinales, se generaron polémicas arbitrales precisas en el partido entre cementeros y el rebaño, pues se hubo polémica por una roja que no le sacaron al nigerinao Cristian Eberé, así como un penal marcado en contra del mismo jugador celeste.

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