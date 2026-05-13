Si estabas pensando que iba a ser muy complicado ver la semifinal de ida Cruz Azul vs Chivas por la Liga MX estás muy equivocado, pues TV Azteca anunció que adquirió los derechos de transmisión de una de las series de eliminación directa que promete ser de las más atractivas de los últimos años del futbol mexicano.

Será en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que dará inicio el compromiso a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en México, sin embargo, es importante mencionar que los 90 minutos del compromiso también se podrán ver vía streaming sin costo.

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Liga de streaming para ver en vivo y gratis el Cruz Azul vs Chivas

Para aquellos aficionados al futbol mexicano que se encuentren en el trabajo o de regreso a casa durante el inicio del partido Cruz Azul vs Chivas, es importante mencionar que TV Azteca habilitó el siguiente enlace oficial de streaming en el cual se podrá ver en vivo y en directo el compromiso de semifinales.

La crónica de los 90 minutos del partido será llevada hasta tu pantalla por Christian Martinoli, Luis García, Omar Villa y David Medrano, considerados como las mejores voces de la narración en el país.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas al partido de semifinales?

Es importante mencionar que el Cruz Azul de Joel Huiqui, llega al partido de ida de las semifinales tras haber eliminado al Atlas por marcador global de 4-2 en los cuartos de final, esto tras vivir semanas intensas de polémicas tras la salida de Nicolás Larcamon.

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito llegan tras haber eliminado a los Tigres en el Estadio Akron, esto a pesar de contar hasta con cinco bajas por los jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre para la Copa del Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿A qué hora es la vuelta del Cruz Azul vs Chivas?

El partido de vuelta Chivas vs Cruz Azul que se disputará en el Estadio Jalisco, se disputará el próximo sábado 16 de mayo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

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