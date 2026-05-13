El Club Universidad Nacional anunció que el próximo jueves 28 de mayo se estrenará la película Pumas desde la Cuna, cuyo adelanto fue presentado el pasado 1 de mayo en las instalaciones de Cantera.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, también presentaron el poster oficial de la película de los Pumas, en el cual aparecen Efraín Juárez, Keylor Navas, Guillermo Martínez y Pablo Benevendo del primer equipo varonil, así como Stephanie Ribeiro -goleadora histórica del equipo- y Ana Mendoza, del femenil.

🎬 ¡PUMAS LLEGA A LA PANTALLA GRANDE! 🎞️



Hay historias que merecen ser contadas y una pasión que se hereda de generación en generación. Nos emociona anunciar el gran estreno de "Puma desde la cuna" este 28 de mayo en las salas de Cinépolis.



Un viaje a la esencia de nuestro club… pic.twitter.com/ns2uzDjqy2 — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

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¿En qué cines se podrá ver la película de los Pumas?

De acuerdo al mensaje del equipo mexicano, la cinta llegará a todos los rincones del país en las salas de Cinépolis, ahí los fanáticos podrán acercarse a su club a través de la historia del mismo y lo que ha pasado en el Clausura 2026.

“Un viaje a la esencia de nuestro club y el camino recorrido durante este torneo que no te puedes perder. Revive cada momento, cada grito y cada batalla desde una perspectiva única”, se puede leer en el mensaje.

Pumas vs Pachuca: todo sobre la semifinal

El anuncio del estreno de la cinta llega tan sólo un día antes de que se juegue el partido de ida de la semifinal de la Liga MX ante Pachuca.

El duelo está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Hidalgo; el cual fue testigo del último partido de la temporada entre ambos equipos donde los universitarios se llevaron la victoria al imponerse 0-2.

En tanto, la vuelta se jugará el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario y podrás seguir la transmisión por Azteca Deportes.

Conviene destacar que, debido a la posición en la tabla, Pumas pasaría a la siguiente fase si empatan en ambos partidos, ya que ya no son decisivos los goles de visita.

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