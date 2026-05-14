Aunque se han visto las caras en varias ocasiones en la liguilla de la Liga MX Femenil, será la segunda vez que América y Rayadas se enfrenten en la gran final de un torneo corto, en la cual llevan la ventaja las del norte, según las estadísticas.

Ambos equipos llegan a la final del Clausura 2026 como los dos mejores equipos del certamen, ya que las de Coapa terminaron como lideresas, mientras que las de Monterrey lo hicieron como segundo lugar.

Estadísticas, historial y recuentos tienen una narrativa, pero todo puede cambiar en 180 minutos y aquí te contamos cómo les ha ida cuando se enfrentan.

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¿Quién lleva la ventaja entre Rayadas y América femenil?

Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, se han enfrentado en 21 ocasiones, en las que Rayadas han tenido la victoria 11 veces, América ha ganado seis de esos partidos y cuatro veces han empatado.

Estos partidos han sido tanto en torneo regular como en la liguilla; sin embargo, en esta última, las Águilas también tienen un historial de derrota, ya que Monterrey les ganó la final del Clausura 2024, además de dejarlas en semifinales del Apertura 2019 y 2020.

La única vez que las de Coapa han logrado ganarle a las Rayadas en las instancias finales fue en los cuartos de final del Apertura 2025.

¿Cómo llegan los equipos a la gran final de la Liga MX Femenil?

América llega a la final tras ganar 13 partidos, perder uno y empatar tres en la fase regular del torneo; consiguió 44 goles a favor y 13 en contra, es decir, una diferencia de 31, siendo una de las mejores defensivas y delanteras de la liga.

Ya en la liguilla, Las Águilas vencieron a Juárez en los cuartos de final; sin embargo, su mayor poder ofensivo fue en la semifinal donde, tan solo en el partido de ida, golearon 7-1 a Toluca.

En tanto, Monterrey llega a la final tras ganar 12 partidos en la fase regular, empatar cuatro y perder sólo en una ocasión. Lograron 39 goles a favor y sólo recibieron ocho, siendo una de las mejores defensas del futbol mexicano.

Llegan a la liguilla después de eliminar en cuartos de final a Cruz Azul en los cuartos de final; en las semifinales la historia fue otra, ya que perdieron en el partido de ida, pero se impusieron en la vuelta y golearon a Pachuca, lo que les significó el pase.

En la fiesta grande del futbol mexicano, la moneda está en el aire y habrá dos partidos para conocer a las nuevas campeonas del balompié nacional.

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