El choque Pachuca vs Pumas por las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX va más allá de un partido de ida de la liguilla, pues en esta instancia se estarán enfrentando dos de los clubes que han destacado en el futbol mexicano gracias a la calidad de su cantera y la exportación a Europa.

Los nombres que más resuenan en este sentido sin lugar a duda son el de Hirving Lozano y Hugo Sánchez respectivamente, sin embargo, más allá de estos dos exreferentes de la Selección Mexicana, tanto universitarios como tuzos han sacado una camada de jugadores que lograron brillar incluso en el plano internacional.

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Mejores canteranos que han salido de Pachuca y Pumas

Hablar sobre los mejores canteranos del Pachuca y Pumas nos obliga a poner en la lista a Hirving Lozano, el cual debutó con los tuzos con un gol histórico ante el América en el Estadio Azteca, así como Hugo Sánchez, el máximo referente del futbol mexicano y que logró conquistar al Real Madrid de España.

El resto de los canteranos que vale la pena destacar de ambos clubes, considerando trayectoria, impacto en el club y demás, son los siguientes:

Pachuca:

Hirving Lozano : fue referente de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, además de que jugó en el PSV de Países Bajos y en el Napoli de la Serie A

: fue referente de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, además de que jugó en el PSV de Países Bajos y en el Napoli de la Serie A Héctor Herrera: excapitán de la Selección Mexicana y Porto, además de que tuvo un paso destacado por el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone

excapitán de la Selección Mexicana y Porto, además de que tuvo un paso destacado por el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone Érick Gutiérrez: de la camada de jugadores junto al “Chucky” Lozano, el “Guti” jugó en Europa con el PSV, además de que fue mundialista con la Selección Mexicana

Pumas:

Hugo Sánchez: cinco veces pichichi en España con el Real Madrid (4) y el Atlético de Madrid (1), máximo referente de la Selección Mexicana y campeón en Europa.

cinco veces pichichi en España con el Real Madrid (4) y el Atlético de Madrid (1), máximo referente de la Selección Mexicana y campeón en Europa. Jorge Campos: considerado el mejor portero en la historia de la Selección Mexicana y con más de 120 partidos con el combinado Azteca

considerado el mejor portero en la historia de la Selección Mexicana y con más de 120 partidos con el combinado Azteca Luis García: logró migrar al futbol de Europa con el Atlético de Madrid, mundialista en el 94 con México y referente ofensivo del futbol nacional

En estadísticas, ¿quién tiene la mejor cantera de México entre Pachuca y Pumas?

A grandes rasgos y considerando el impacto con clubes y la escuadra nacional, no queda duda que la cantera de los Pumas ha formado a los mejores jugadores del futbol nacional en la historia, sin embargo, hoy en día el Pachuca destaca como uno de los mejores semilleros de jugadores en el país.

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