OFICIAL: Horario y FECHA de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Cuatro partidos separan a los semifinalistas del Clausura 2026 del título de la Liga MX, tras los cuartos de final se avecinan grandes partidos en el torneo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca dejaron atrás a sus rivales, ahora se preparan para lograr abrir las vitrinas y sumar un título más.

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¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga MX?

La Liga MX ya dio a conocer los horarios y días oficiales de estos encuentros:

Pumas vs Pachuca

Partido de ida el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas

el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas Partido de vuelta el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas

Chivas vs Cruz Azul

Partido de ida el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte a las 20:00 horas

el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte a las 20:00 horas Partido de vuelta el sábado 16 de mayo en el Estadio Akron a las 19:07 horras

¿Cómo llegan los equipos a las semifinales de la Liga MX?

Así llegan los equipos a las semifinales del Clausura 2026:

Pumas : los universitarios llegan a las semifinales tras empatar 6-6 con el América tras los dos partidos de cuartos de final. En dos partidos llenos errores y volteretas, a los de la UNAM les ayudó ser el mejor equipo del torneo , lo que les valió mejor posición en la tabla .

: los universitarios llegan a las semifinales tras empatar 6-6 con el América tras los dos partidos de cuartos de final. En dos partidos llenos errores y volteretas, , lo que . Chivas : aunque en la ida cayeron ante Tigres en el Volcán, Guadalajara aprovechó la localía y su lugar en la tabla para empatar en el global y lograron su pase a la semifinal.

: aunque en la ida cayeron ante Tigres en el Volcán, para empatar en el global y lograron su pase a la semifinal. Cruz Azul : en la serie de 180 minutos, La Máquina siempre dominó a Atlas , por lo que en partidos discretos lograron su pase.

: en la serie de 180 minutos, , por lo que en partidos discretos lograron su pase. Pachuca: los de Hidalgo eliminaron al bicampeón Toluca, en un duelo donde siempre tuvieron la contundencia y supieron desesperar al equipo del Turco que ya pensaba en la final de la Concachampions.

¿Ya tienes a tu favorito? No te pierdas las semifinales.

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