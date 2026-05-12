Este próximo miércoles 13 de mayo el Cruz Azul de Joel Huiqui tiene la oportunidad de romper una de las “maldiciones” más pesadas que tiene desde hace 13 años, pues en la llave de semifinales de la Liga MX que disputarán ante las Chivas, La Máquina podría volver a avanzar de ronda cerrando como visitante.

Y es que si bien es cierto que los cementeros se han ido colocando como uno de los equipos más regulares de toda la Liga MX, la realidad es que en instancias de eliminación directa los celestes no suelen contar con los mejores resultados posibles que los lleven a ganar un título más.

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¿Cuál es la maldición de Cruz Azul en liguillas desde hace 13 años?

Como bien se mencionó anteriormente, a grandes rasgos la maldición que tiene Cruz Azul en las liguillas del futbol mexicano, es que no pueden avanzar de ronda sin importar si son cuartos o semifinales cuando le toca cerrar de visitante.

Es decir, cada que Cruz Azul disputa una instancia de cuartos de final, semifinal o final cerrando en calidad de visitante, los cementeros no logran salir victoriosos cerrándose en gran medida con su eliminación de los campeonatos.

Estadísticas ponen a Cruz Azul como favorito ante Chivas

A pesar de lo antes mencionado, es importante mencionar que portales dedicados a las estadísticas deportivas, ponen al Cruz Azul como el favorito para ganar la serie ante las Chivas.

De acuerdo con Statiskicks, de los cuatro equipos que están en semifinales las estadísticas se muestran de la siguiente manera:

Cruz Azul : 58.78% de probabilidad

: 58.78% de probabilidad Pumas : 18.07% de probabilidad

: 18.07% de probabilidad Pachuca: 15.52% de probabilidad

15.52% de probabilidad Chivas: 7.63% de probabilidad

¿Cuándo y a qué hora será el Cruz Azul vs Chivas?

La semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas se llevará a cabo este miércoles 13 de mayo en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

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