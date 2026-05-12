Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para mantenerse en el calendario de la F1

El Autódromo Hermanos Rodríguez, casa del automovilismo mexicano, comenzó obras de renovación con la intención de mantener a nuestro país en el calendario de la Fórmula 1 (F1).

A través de un comunicado, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México dieron a conocer que como parte de las obras de renovación se realizará una inversión de 202 millones de pesos, y se tiene previsto que las obras concluyan antes de la carrera de este programada para realizarse del 30 de octubre al 1 de noviembre próximos.

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¿Por qué es necesario renovar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

La intención de este proceso de renovación es que el circuito capitalino conserve la homologación de Grado 1 por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y así garantizar que la F1 siga corriendo en el Hermanos Rodríguez en la nueva era de la categoría reina, donde entraron en vigor nuevas regulaciones y especificaciones técnicas para los monoplazas.

La renovación estará a cargo de la firma Tilke, que es líder en el diseño de circuitos de carreras, además que se realizará bajo supervisión de la propia FIA.

Los cambios que tendrá el Autódromo Hermanos Rodríguez

Se mantendrá el trazado actual del circuito.

del circuito. Mantenimiento a la tercera capa de determinados sectores de la pista mediante repavimentación de asfaltado de 6.5 centímetros del “race course” .

mediante repavimentación de asfaltado de 6.5 centímetros del . Mantenimiento general a los U-Drains con la intención de reforzar el correcto funcionamiento del drenaje del circuito .

a los con la intención de reforzar el correcto funcionamiento del drenaje del . Mantenimiento para los kerbs , o lavaderos, que se ubican a lo largo de todo el circuito .

para los , o lavaderos, que se ubican a lo largo de todo el . Mejoras a la fachada e instalaciones del Pit Building .

. Cambio de asfalto en la zona del Paddock.

El Autódromo Hermanos Rodríguez iniciará un proceso de renovación y mantenimiento para asegurar la continuidad de Formula 1 en México en los próximos años.



Este proyecto contará con la supervisión de la FIA y OMDAI para garantizar que el circuito mantenga la homologación Grado… pic.twitter.com/2dUNW1Fsid — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) May 12, 2026

Estas obras comenzaron el lunes 11 de mayo y se realizarán de manera intermitente, en coordinación con las actividades programadas dentro del propio autódromo, así como los inmuebles que se encuentran dentro del él: Estadio GNP Seguros y Estadio Alfredo Harp Helú.

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