Selección Mexicana da ultimátum a jugadores; podrían quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

En medio de la polémica por las declaraciones del dueño de las Chivas, Amaury Vergara, así como el supuesto regreso de Jesús Gallardo y Alexis Vega con Toluca, la Selección Mexicana emitió un ultimátum a los seleccionados y adelantó que podrían quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Por medio de un comunicado, el combinado nacional recordó que la concentración rumbo a la justa mundialista inicia hoy miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que esperan a los 20 convocados de la Liga MX en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México (CDMX).

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Además, advirtieron que, en caso de que alguno no se presente en las instalaciones para comenzar con la preparación mundialista, entonces quedarán fuera de la lista final que se presentará días antes de comenzar el Mundial.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, se pudo leer.

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Mensaje de Amaury Vergara donde exigió a sus jugadores

El mensaje de la Selección Nacional llegó horas después de que Amaury Vergara pidiera a los jugadores de Chivas de vuelta en Jalisco al asegurar que se rompió el pacto, en el cual todos los clubes prestaban a sus jugadores rumbo al torneo internacional, sin importar quedar mermados en la fase final del Clausura 2026 o de la Concachampions.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, se pudo leer y fue interpretado como que Chivas jugaría la vuelta de los cuartos de final con todo su equipo.

Palabras del “Turco” Mohamed encienden a toda la Liga MX

Y es que la decisión de Vergara no se dio sin contexto, sino que respondieron a las palabras que emitió el pasado 5 de mayo el técnico de Toluca, Antonio Turco Mohamed, quien adelantó que podría contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la vuelta de la semifinal de la Concachampions, pese a que estos rompieron fila con los mexiquenses días atrás para hoy reportar con la selección.

“Les hablé por teléfono, a ver si vienen mañana para el partido a verlo o a jugarlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha, capaz que juegan...quién sabe”, expresó.

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