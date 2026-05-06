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César Arturo Ramos será el árbitro en el Pumas vs América

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX sigue envuelta en la polémica, luego de que América recibió una multa, pero no se aseguró una alineación indebida.

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Por: Ximena Ochoa
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