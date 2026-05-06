¿Chivas jugará la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX con seleccionados? Todo parece indicar que sí, luego de que Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, pidió que vuelvan con el club los jugadores que concentrarían con la Selección Mexicana este miércoles 6 de mayo.

Por medio de su cuenta de X, expresó su descontento con el “rompimiento” de acuerdos, luego de que se conociera que, presuntamente, Jesús Gallardo y Alexis Vega regresarían con Toluca para jugar la semifinal de vuelta contra Los Ángeles FC en la Concachampions.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respeta. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, redactó durante los primeros minutos de este miércoles.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

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¿Por qué estalló la polémica de los seleccionados?

Desde antes de iniciar el Clausura 2026, las autoridades de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) adelantaron que algunos equipos jugarían la liguilla sin seleccionados mexicanos, ya que tendrían que reportar para iniciar la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

“La prioridad es la concentración (de la Selección Mexicana), por encima de la semifinal de Concachampions, nosotros concentramos el día 6, no el 4 ni el 5, el 6 (...) está aprobado por todo el mundo”, dijo Javier Aguirre, técnico de México, meses atrás.

Sin embargo, el pasado martes 5 de mayo, el técnico del Toluca, Antonio Turco Mohamed adelantó que posiblemente podría contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la semifinal de vuelta de la Concachampions, estas declaraciones sirvieron para que todos los fanáticos protestaran, incluido el dueño de Chivas.

“Les hablé por teléfono, a ver si vienen mañana para el partido a verlo o a jugarlo. Si vienen a verlo, los metemos a la cancha, capaz que juegan...quién sabe”, explicó el argentino en conferencia de prensa.

Eso no fue todo, en redes comenzaron a circular imágenes de los jugadores entrenando en el Nemesio Diez, lo que rompería el acuerdo.

Hasta el momento, ningún otro club -de los que juegan liguilla en la Liga MX- ha protestado sobre sus jugares; sin embargo, el periodista David Medrano Félix aseveró que Chivas irá completo para la vuelta ante Tigres.

CHIVAS COMPLETO

Los seleccionados de Chivas jugarían el de vuelta vs Tigres.

Ante la falta de una respuesta por parte de la Dirección de Selecciones Amaury Vergara decidió que Tala, Romo, Brian, Piojo y Hormiga no reporten hoy con Selección y jueguen la vuelta vs Tigres. https://t.co/qANG16MrSH — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

Chivas necesita remontar en los cuartos de final

Y es que tras la convocatoria del Vasco Aguirre, uno de los equipos más mermados fueron las Chivas, ya que perdieron para los cuartos de final a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Luis Romo y Armando González.

Estas bajas se notaron en el partido de ida en Nuevo León, ya que perdieron 3-1, lo que les obliga a meter dos goles para empatar el marcador global, no permitir anotación de los neoleoneses y pasar por mejor posición en la tabla.

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