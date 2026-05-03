Comenzaron los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX y las emociones no han parado, pues los ocho equipos que calificaron quieren el título del futbol mexicano.

En esta ocasión se está viviendo una liguilla atípica, ya que no se jugaron los partidos de ida entre semana, sino que fue durante sábado y domino; mientras que la vuelta será la siguiente semana.

Si te perdiste algunos de los encuentros, aquí te contamos qué se vivió en los partidos.

El Nemesio Diez listo para los cuartos de final del Clausura 2026 🏟



Toluca recibe a Pachuca en un encontronazo que promete goles, Diablos y Tuzos quieren el boleto a la semifinal y el camino para conseguirlo comienza esta noche 🔥#LiguillaBotanera



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Tigres vence a Chivas en el Volcán

En un partido que inició ganando Guadalajara, Tigres supo remontar y terminó ganando 3-1 para llevarse la ventaja en los primeros 90 minutos de la serie de la fiesta grande del futbol mexicano.

Ricardo Marín anotó por las Chivas; sin embargo, Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez anotaron para Tigres.

Cruz Azul se lleva la ventaja en el Jalisco

En un partido lleno de goles y con mucha emoción en el segundo tiempo, Cruz Azul sacó la ventaja en su juego de visita al ganar 2-3 a Atlas en el Estadio Jalisco.

Dos de los goles que fueron de Ebere y uno de Rotondi por parte de La Máquina, mientras que por La Academia fueron Ponchito González y Aldo Rocha.

América vs Pumas

En punto de las 17 horas, desde el Estadio Banorte, se podrá vivir una edición más del Clásico Capitalino, donde Pumas llega como líder de la competencia y América como el octavo de la tabla.

Toluca vs Pachuca

La jornada de este fin de semana cierra en el Estadio Nemesio Diez con Toluca vs Pachuca, uno de los partidos más parejos de la liguilla.

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