En medio de la liguilla que está disputando la plantilla del Deportivo Toluca Femenil, el estratega francés Patrice Lair, dio a conocer que al término de la participación de las “Diablas” en el Clausura 2026 de la Liga MX de esta rama, dejará su cargo como entrenador del primer equipo.

La noticia llega en medio de los cuartos de final que las escarlatas están disputando ante Tigres Femenil, llave en la cual se llevaron la ventaja de 2-1 en el partido de ida que se disputó en el Estado de México el pasado jueves 30 de abril.

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¿Por qué se va Patrice Lair del Toluca Femenil?

A pesar del anuncio, el entrenador francés no dio a conocer los motivos de su decisión, limitándose a informar que la directiva del Deportivo Toluca ya estaba notificada sobre su decisión, la cual se hará efectiva una vez que concluya su participación en la liguilla del torneo en curso.

Vale la pena recordar que Lair llegó a Toluca Femenil para el inicio del Apertura 2025, desde entonces, hasta antes de la vuelta de los cuartos de final, el francés suma 37 partidos dirigidos con 20 victorias, ocho empates y tan solo siete derrotas en el año futbolístico en curso.

¿Cómo le ha ido a Toluca Femenil en el Clausura 2026?

A pesar de que Toluca logró avanzar a la liguilla de la Liga MX Femenil, la realidad es que el torneo de las escarlatas estuvo marcado por un sube y baja de resultados muy marcado, pues cerraron la fase regular con dos empates y una derrota que las terminó mandado hasta la sexta posición de la clasificación.

Pese a ello, las “Diablas” consiguieron ser uno de los equipos más goleadores del certamen con 38 goles marcados y 26 recibidos, lo cual les valió sumar 33 puntos en la clasificación general.

¿Quién será el reemplazo de Lair en Toluca?

Hasta el momento no se ha dado a conocer al entrenador o entrenadora que se hará cargo de la plantilla a partir del Apertura 2026, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se tenga un anuncio oficial sobre la nueva planeación de la plantilla.

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