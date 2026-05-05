Luego de la polémica por supuesta alineación indebida por parte de América durante el juego contra Pumas, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, la Comisión Disciplinaria ya tomó una decisión.

Por medio de un comunicado dio a conocer que tras analizar el informe arbitral y su ampliación, específicamente todo lo que pasó en el partido durante la ventana de cambios al minuto 62 y la activación de protocolo de conmoción, Las Águilas no cometieron alineación indebida, pero sí tendrán que pagar una multa de más de 351 mil pesos.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

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¿Por qué América no cometió alineación indebida?

En detalle, los de Coapa no habrían cometido la infracción debido a que se realizó un “ajuste” en la sustitución que inicialmente había sido anunciada paralelamente a la lesión de Sebastián Cáceres.

“La referida omisión no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida”, menciona el comunicado; sin embargo, menciona que el club sí deberá de pagar una multa, lo que da a entender que sí se cometió una infracción, pero no alineación indebida, la razón por la que presentó una queja Pumas.

Si América no cometió alineación indebida, ¿por qué deberá pagar multa?

De acuerdo al propio documento oficial y al Reglamento de Sanciones en su artículo 51, Las Águilas deberán de pagar una multa de, “al menos”, tres mil UMAs, es decir, más de 351 mil pesos (ya que la unidad se fijó en 117.31 pesos para 2026).

Lo anterior porque “no respetaron el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas” durante el encuentro ante el Club Universidad Nacional, o sea que, como se mencionó, “sí, pero no” fue la alineación indebida.

Además, informaron que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) determinará cuál es la responsabilidad el cuerpo arbitral.

Fecha y hora del Clásico Capitalino en la vuelta de los cuartos de final

El Clásico Capitalino siempre es un encuentro de muchas emociones, es por eso que la vuelta pinta para ser un gran partido, ya que la ida terminó en un 3-3 que dejó golazos, penales y mucha polémica.

El segundo partido de la serie se jugará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas (tiempo del centro del país) en el Estadio Olímpico Universitario.

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