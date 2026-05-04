Leyendas y figuras del boxeo lamentan la muerte de Eduardo Lamazón, analista de Box Azteca

El boxeo ha perdido a uno de sus grandes hombres. Este lunes partió Eduardo Lamazón, ícono en el periodismo deportivo y una autoridad para el análisis de lo que sucedía en el cuadrilátero.
‘Don Lama Lamita’ como lo apodaron sus compañeros acompañó con su voz a decenas de campeones del mundo y narró hazañas en el pugilismo.
Estuvo siempre a la altura del deporte que ha entregado a México sus mieles deportivas más relevantes; con sus conocimientos fue guía para los aficionados que round por round verificaban si lo que habían visto sus ojos coincidía con sus tarjetas.
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Eduardo Lamazón crece entre campeones del boxeo
Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956, y siempre sintió una gran pasión por el boxeo. En el año 1979, cuanto apenas tenía 23 años, José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo invitó a formar parte de su equipo y así es como llega a México.
Con grandes conocimientos por su etapa en el CMB, Lamazón entra a los medios de comunicación mexicanos y en 2002 inicia su carrera en TV Azteca.
Grandes leyendas recuerdan a Eduardo Lamazón
Hoy tras su muerte, todo el legado que dejó se refleja en las grandes figuras y leyendas que lamentan su fallecimiento.
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