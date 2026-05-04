Leyendas y figuras del boxeo lamentan la muerte de Eduardo Lamazón, analista de Box Azteca

El boxeo ha perdido a uno de sus grandes hombres. Este lunes partió Eduardo Lamazón, ícono en el periodismo deportivo y una autoridad para el análisis de lo que sucedía en el cuadrilátero.

‘Don Lama Lamita’ como lo apodaron sus compañeros acompañó con su voz a decenas de campeones del mundo y narró hazañas en el pugilismo.

Estuvo siempre a la altura del deporte que ha entregado a México sus mieles deportivas más relevantes; con sus conocimientos fue guía para los aficionados que round por round verificaban si lo que habían visto sus ojos coincidía con sus tarjetas.

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Eduardo Lamazón crece entre campeones del boxeo

Lamazón nació en Buenos Aires, Argentina, el 2 de diciembre de 1956, y siempre sintió una gran pasión por el boxeo. En el año 1979, cuanto apenas tenía 23 años, José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo invitó a formar parte de su equipo y así es como llega a México.

Con grandes conocimientos por su etapa en el CMB, Lamazón entra a los medios de comunicación mexicanos y en 2002 inicia su carrera en TV Azteca.

Grandes leyendas recuerdan a Eduardo Lamazón

Hoy tras su muerte, todo el legado que dejó se refleja en las grandes figuras y leyendas que lamentan su fallecimiento.

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.

Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.

Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026

En paz descanse Eduardo Lamazón 🕊️



Dedicó 24 años al WBC, trabajando junto al presidente José Sulaimán como secretario ejecutivo. También fue pieza clave en Box Azteca, llevando su pasión por el boxeo a toda Latinoamérica.



Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. pic.twitter.com/z3TCDoUeA6 — World Boxing Council (@WBCBoxing) May 4, 2026

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

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