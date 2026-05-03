Adelantan el GP de Miami: Horario OFICIAL y todo lo que debes saber

No tuvimos Fórmula 1 en abril tras la cancelación de los Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudi, debido a los problemas geopolíticos en Medio Oriente; sin embargo, inicia mayo y tendremos nueva carrera en Miami.

Aunque no todo es “miel sobre hojuelas”, ya que se adelantó la carrera en el Hard Rock Stadium por problemas meteorológicos.

Horario en México para ver el Gran Premio de Miami

La carrera estaba prevista para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), pero decidieron adelantarla debido a pronóstico de fuertes lluvias y ahora se podrá ver a las 11:00 horas.

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¿Cómo quedó la Pole para el Gran Premio de Miami?

Tras la clasificación, celebrada el pasado sábado 2 de mayo, la Pole Position para la carrera en el estado de Florida, Estados Unidos, se la llevó Kimi Antonelli:

Antonelli Verstappen Leclerc Norris Russell Hamilton Piastri Colapinto Hadjar Gasly Hulkenberg Lawson Bearman Sainz Ocon Albon Lindblad Alonso Stroll Botas Pérez Bortoleto

¿Cómo va el campeonato de la F1 tras las 3 carreteras de la temporada?

Debido a la situación en Medio Oriente, dos carreras redujeron el calendario de la Fórmula 1; no obstante, Kimi Antonelli ha sido la gran revelación de la temporada, quien a desbancado a Verstappen, Leclerc o el actual campeón Lando Norris.

Además, ha sido un inicio de temporada muy flojo para el mexicano Checo Pérez, quien regreso a la pista tras un año fuera al salir de Red Bull.

En tanto, así se mantiene la tabla:

Antoneli de Mercedes Verstappen de Red Bull Leclerc de Ferrari Norris de McLaren Rusell de Mercedes Hamilton de Ferrari Piastri de McLaren Colapinto de Alpine Hagjar de Red Bull Gasly de Alpine

Pérez se mantiene como penúltimo de la tabla en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac y, hasta el momento, no ha conseguido ningún punto.

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