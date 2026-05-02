Después de varios meses de espera el día por fin llegó, pues este sábado 2 de mayo se estará llevando a cabo la pelea David Benavidez vs Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, dos de los boxeadores considerados dentro de los mejores del mundo gracias a su estilo ofensivo, campeonatos.

En esta pelea de mexicanos que se llevará a cabo desde el T-Mobile de Las Vegas en los Estados Unidos, pondrá en juego los títulos mundiales del peso crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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¿A qué hora es la pelea Benavidez vs ‘Zurdo’ Ramírez?

Al ser el evento estelar de la cartelera de Box Azteca, la pelea Benavidez vs ‘Zurdo’ Ramírez está programada para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, sin embargo, es importante mencionar que podrían haber variaciones en caso de que las peleas previas se alarguen o terminen antes.

Este combate promete ser uno muy intenso y lleno de emociones, pues tanto Benavidez como el ‘Zurdo’, se caracterizan por tener una buena pegada y movilidad en el cuadrilátero, además de que se conocen desde hace meses gracias a que son buenos amigos y han hecho sparring juntos.

Vale la pena mencionar que a las 20:15 horas, estará iniciando la pelea entre los también mexicanos, Jaime Munguía y Armando ‘Toro’ Reséndiz, la cual es considerada como una de las peleas más esperadas del año gracias a lo que está en juego entre los encordados.

Liga para ver la pelea Benavidez vs ‘Zurdo’ Ramírez

Al ser uno de los eventos más esperados del box en el año, la pelea entre David Benavides y Gilberto Ramírez se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, sin embargo, también se contará con la transmisión en vivo y gratis vía streaming en el siguiente enlace de Azteca Deportes.

Te recordamos que la función completa está programada para iniciar desde las 20:00 horas, esto tras finalizar el partido de la Liga MX entre los Tigres de Guido Pizarro y las Chivas de Gabriel Milito.

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