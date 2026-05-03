Inicia el camino por el tricampeonato: Hora y dónde ver el Toluca vs Pachuca de la Liga MX

¿Inicia el camino al tricampeonato? Toluca enfrenta a Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, luego de caer en la semifinal de ida Concachampions a mitad de semana.
¿Lo mejor? El partido lo podrás seguir por Azteca Deportes, es decir, tienes asegurada una transmisión de calidad y con los mejores comentaristas, así que conoce todos los detalles del partido que promete más emoción en la liguilla del Clausura 2026.
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Horario y dónde ver el Toluca vs Pachuca
No te debes de perder este encuentro y aquí están todos los detalles:
- Domingo 3 de marzo
- 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio Nemesio Diez
- Transmisión en Azteca 7, Azteca Deportes Netwok, app de Azteca Deportes y la página oficial del canal
¿Cómo llegan los equipos a la liguilla del futbol mexicano?
Pese a que muchos apuestan por el tricampeonato del Chorizopower, lo cierto es que a esta fiesta grande llegó en mejor lugar el Pachuca, quien cerró en cuarta posición.
Mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed quedaron en quinto lugar, debido a que se fueron desinflando con el pasar de las jornadas, pues sólo consiguieron una victoria en las últimas cinco fechas del Clausura 2026.
A esto se suma que Toluca tiene bajas en sus filas, debido a que Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron llamados a la Selección Mexicana, así como la ausencia de Antonio Briseño debido a que recibió tarjeta roja en el último partido; en tanto, Pachuca no contará con Salomón Rondón y Brian García.
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