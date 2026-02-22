Chivas vs América suspendido; Liga MX Femenil toma decisión tras jornada de violencia en Jalisco

La Liga MX Femenil dio a conocer que se reprograma el partido Chivas vs América, el Clásico Nacional, que se jugaría este domingo 22 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Akron.

El mensaje se dio después de que Jalisco, Michoacán y Tamaulipas despertaran con una jornada de violencia, en donde se vivieron bloqueos, incendios y quema de autos.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

Información en desarrollo...