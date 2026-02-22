inklusion.png Sitio accesible
Código rojo en Jalisco: Reportan bloqueos y quema de autos en Guadalajara tras operativo; se extiende a 8 estados

Chivas vs América suspendido; Liga MX Femenil toma decisión tras jornada de violencia en Jalisco

Ante la ola de violencia en Jalisco, además de la activación de Código Rojo por parte del gobernador, la Liga MX Femenil decidió suspender el partido Chivas vs América.

Clásico Nacional
Liga MX Femenil suspendió el Clásico Nacional en Jalisco|Hakbar Juárez | adn Noticias
Notas,
Deportes

Escrito por: Ximena Ochoa

La Liga MX Femenil dio a conocer que se reprograma el partido Chivas vs América, el Clásico Nacional, que se jugaría este domingo 22 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Akron.

El mensaje se dio después de que Jalisco, Michoacán y Tamaulipas despertaran con una jornada de violencia, en donde se vivieron bloqueos, incendios y quema de autos.

Información en desarrollo...

