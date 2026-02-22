Chivas vs América suspendido; Liga MX Femenil toma decisión tras jornada de violencia en Jalisco
Ante la ola de violencia en Jalisco, además de la activación de Código Rojo por parte del gobernador, la Liga MX Femenil decidió suspender el partido Chivas vs América.
La Liga MX Femenil dio a conocer que se reprograma el partido Chivas vs América, el Clásico Nacional, que se jugaría este domingo 22 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Akron.
El mensaje se dio después de que Jalisco, Michoacán y Tamaulipas despertaran con una jornada de violencia, en donde se vivieron bloqueos, incendios y quema de autos.
🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026
Información en desarrollo...