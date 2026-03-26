Ellas están cambiando el futbol en México; diputadas reconocen a jugadoras de la Liga MX Femenil

En el marco del mes de la mujer, la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento a ocho futbolistas en representación de las 464 jugadoras que integran la Liga MX Femenil, destacando su contribución al desarrollo del deporte y su papel en la transformación social.

El evento, Mujeres Futbolistas Profesionales y Mundialistas, se llevó a cabo el 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde también se rindió homenaje a las pioneras del futbol femenil en México, particularmente a las jugadoras de la década de 1970 que abrieron camino en condiciones adversas.

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Jugadoras de la Liga BBVA MX Femenil fueron reconocidas por la Cámara de Diputados 👏 pic.twitter.com/la0t54JKVr — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 26, 2026

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Jugadoras fueron reconocidas por la Cámara de Diputados

Las futbolistas homenajeadas pertenecen a cuatro clubes de la liga y fueron seleccionadas como representantes del crecimiento y consolidación del futbol femenil en el país. La lista quedó conformada de la siguiente manera:



Toluca: Jazmín López y Sumiko Gutiérrez

Jazmín López y Sumiko Gutiérrez Pumas

Pachuca: Mónica Ocampo y Selene Valera

Mónica Ocampo y Selene Valera Cruz Azul: Carolina Arcanjo y Aerial Chavarin

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Diputadas destacan crecimiento de la Liga MX Femenil

El reconocimiento fue entregado por la diputada Paola Longoria y por la presidenta de la liga, Mariana Gutiérrez, quienes destacaron el impacto de las futbolistas dentro y fuera de la cancha.

Durante su intervención, Gutiérrez subrayó que el crecimiento de la liga no solo se mide en resultados deportivos, sino en la capacidad de generar cambios sociales.

Señaló que cada partido y entrenamiento contribuye a romper estereotipos y a posicionar a las mujeres en espacios históricamente limitados.

Así ha crecido la Liga MX Femenil

Desde su creación en 2017, la Liga MX Femenil ha registrado un crecimiento sostenido en audiencia, profesionalización y proyección internacional. Este tipo de reconocimientos por parte de instituciones como el Poder Legislativo reflejan un avance en la visibilidad del deporte femenil en México.

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El evento contó con la presencia de figuras relevantes como el director deportivo de Pumas Femenil, Leonardo Cuéllar, así como integrantes de la Comisión de Deporte, legisladores y otros invitados especiales.

Además del homenaje a las jugadoras actuales, se destacó la importancia de reconocer a las generaciones anteriores que impulsaron el futbol femenil en un contexto de menor apoyo institucional, lo que permitió sentar las bases del crecimiento actual.

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