Entre el debut olímpico y los estadios llenos; así ha sido la lucha en el deporte femenil en México

Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el deporte mexicano también refleja los avances y desafíos de las mujeres dentro de la actividad física y el alto rendimiento.

En las últimas décadas, atletas, ligas profesionales y mayor participación han transformado un panorama que históricamente estuvo dominado por hombres.

A continuación, te mostramos ocho datos clave que muestran cómo el deporte femenil ha ganado terreno en México.

"Cuando las mujeres avanzan a través del deporte, el mundo avanza con ellas.”



En este Día Internacional de la Mujer, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, reflexiona sobre el poder del deporte para transformar vidas, fortalecer la confianza y abrir puertas a mujeres en todo el…

Participación de las mujeres en el deporte mexicano

1. Las mujeres fueron mayoría en la delegación olímpica de México en París 2024

En los Juegos Olímpicos de París 2024, México llevó 63 mujeres y 46 hombres, la primera vez que las atletas superaron en número a los hombres en una delegación olímpica nacional.

2. Las mujeres debutaron en los Juegos Olímpicos en 1932

La primera participación de atletas mexicanas en unos Juegos Olímpicos ocurrió en 1932, lo que marcó el inicio de la presencia femenina del país en la máxima competencia deportiva.

3. Más de 400 mujeres han representado a México en Juegos Olímpicos

Desde entonces, más de 400 deportistas mexicanas han competido en distintas ediciones olímpicas, consolidando la presencia femenina en el deporte internacional.

¿Una mujer puede vivir del futbol en México? Jugadoras de Pumas femenil lo responden

4. Las atletas han ganado al menos 20 medallas olímpicas para México

A lo largo de la historia olímpica del país, las mujeres han contribuido con alrededor de 20 medallas, con figuras destacadas como:



Soraya Jiménez , quien ganó el oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000

, quien ganó el oro en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 María del Rosario Espinoza

La marchista María Guadalupe González , plata en Río 2016

, plata en Río 2016 Las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco, quienes también han subido al podio en la disciplina de clavados

Liga MX Femenil y nuevas ligas impulsan el deporte profesional

5. Se profesionaliza el futbol y nace la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil nació en 2017 bajo la organización de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), convirtiéndose en el primer proyecto profesional de gran alcance para el futbol femenil en México.

6. El futbol femenil mexicano registra asistencias récord

La final entre América vs Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes del Apertura 2025 rompió récord de asistencia al contar con 58 mil 156 aficionados, una cifra nunca antes vista en un partido de futbol femenil en el país.

7. México creó su primera liga profesional de softbol femenil en 2024

En 2024 se lanzó la Liga Mexicana de Softbol, impulsada por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), con el objetivo de profesionalizar esta disciplina.

8. La primera campeona del softbol profesional fue Charros Femenil

En la temporada inaugural de la liga, Charros de Jalisco Femenil conquistó el primer título tras vencer a Sultanes Femenil.

Aunque el crecimiento del deporte femenil en México ha sido notable, especialistas señalan que aún existen retos en materia de inversión, oportunidades y liderazgo.

