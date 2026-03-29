Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Japón; se convierte en el líder más joven de la historia de la F1
Tras el triunfo de Antonelli, el conflicto en Irán obliga a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí; la actividad regresará hasta el 3 de mayo en Miami.
El dominio de Kimi Antonelli en la temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa creciendo. El joven italiano de 19 años conquistó el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, logrando su segunda victoria consecutiva y colocándose como líder del campeonato con 72 puntos.
Antonelli, piloto de Mercedes, ya había ganado el Gran Premio de China semanas antes, consolidando así un arranque de temporada que lo perfila como serio contendiente al título.
YOUNGEST CHAMPIONSHIP LEADER IN F1 HISTORY!— Formula 1 (@F1) March 29, 2026
✨ Kimi Antonelli ✨#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/6jTtxZMaio
Podio y desempeño de los favoritos en Japón
El podio en Suzuka lo completaron Charles Leclerc, de Ferrari, y Piastri, de McLaren. Más atrás terminaron el británico Lando Norris (quinto) y Lewis Hamilton (sexto), quien sigue mostrando mejora con Ferrari respecto a la temporada anterior.
Por su parte, el compañero de Antonelli, George Russell, no logró capitalizar el potencial del monoplaza y finalizó en la cuarta posición, impidiendo el 1-2 para Mercedes.
Checo Pérez queda rezagado y preocupa su arranque
El mexicano Sergio Checo Pérez, ahora con Cadillac, tuvo otro fin de semana complicado al terminar en el lugar 17. Su compañero, Valtteri Bottas, cruzó la meta en la posición 19, evidenciando las dificultades del equipo en este inicio de temporada.
Checo Pérez terminó en el lugar 14 en su primera práctica de F1 con Cadillac
Así marcha el campeonato de pilotos 2026 de la Fórmula 1
Tras tres carreras disputadas, Antonelli se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato en la historia de la Fórmula 1. La clasificación queda de la siguiente manera:
- Kimi Antonelli (Italia) – 72 pts
- George Russell (Gran Bretaña) – 63 pts
- Charles Leclerc (Mónaco) – 49 pts
- Lewis Hamilton (Gran Bretaña) – 41 pts
- Lando Norris (Gran Bretaña) – 25 pts
- Oscar Piastri (Australia) – 21 pts
- Oliver Bearman (Gran Bretaña) – 17 pts
- Pierre Gasly (Francia) – 15 pts
- Max Verstappen (Países Bajos) – 12 pts
- Liam Lawson (Nueva Zelanda) – 10 pts
Más abajo, Sergio Pérez se mantiene sin unidades, lo que lo coloca en una posición crítica en el arranque del campeonato.
VIDEO: Así se hizo el monoplaza real de la Fórmula 1 hecho con 16 mil barras de chocolate KitKat
El monoplaza de chocolate de KitKat mide cinco metros de largo y dos de ancho; se utilizaron cerca de 17 mil barras para crear el auto de la Fórmula 1.
Calendario de F1 2026: pausa obligada por conflicto internacional
La temporada tendrá ahora una pausa de cinco semanas debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí por la guerra en Irán.
La actividad se reanudará el próximo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, donde Antonelli buscará extender su racha y afianzarse en la cima del campeonato.
