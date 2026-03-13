Afirman que la Fórmula 1 cancelará dos grandes premios de la temporada 2026

El gran circo del automovilismo cruza por una etapa en la que sus dirigentes deben tomar decisiones relevantes a unos días de haber comenzado una nueva temporada; el conflicto en Medio Oriente ha provocado que dos de los grandes premios de la Fórmula 1 estén pendiendo de un hilo y es que los fines de semana en Baréin y Arabia Saudita serán cancelados según adelantó la cadena de noticias Sky News.

Esta información toma relevancia considerando que la cadena es la que transmite las carreras de la Fórmula 1 a nivel mundial, por lo que se puede tomar como un hecho que estos dos eventos no se llevarán a cabo y solo se espera la confirmación oficial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

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¿Cuándo son el Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita?

Uno de los grandes premios que serán cancelados es el de Baréin, mismo que está fechado para el fin de semana del 12 de abril en el Circuito Internacional. Y el de Arabia Saudita se correría 8 días después en la misma zona donde los ataques de Estados Unidos a Irán y la respuesta del Teherán tienen en jaque al mundo por lo que la FIA está a nada de hacer oficial la cancelación de ambas carreras y sus días previos.