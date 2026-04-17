Lanzan iniciativa para que competencias de la Selección Mexicana en cualquier disciplina pasen por TV abierta.

Lanzan iniciativa para que competencias de la Selección Mexicana en cualquier disciplina pasen por TV abierta. | Getty Images

El diputado Juan Guillermo Rendón presentó hace un par de semanas una iniciativa de ley para que todos los juegos de la Selección Mexicana pasen por TV abierta, esto sin importar si se trata de eventos o torneos de talla internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La iniciativa propone una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, esto en favor de aquellas personas y familias que no cuentan con los recursos para pagar una plataforma de streaming para ver los juegos del combinado Azteca ya sea en futbol, basquetbol y demás disciplinas deportivas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice la propuesta sobre la Selección Mexicana?

De acuerdo con lo propuesto por Guillermo Rondón, se busca reformar esta ley para fortalecer la identidad nacional, el derecho al esparcimiento, así como establecer que las transmisiones de los juegos de la Selección Mexicana de futbol y de cualquier otra disciplina sean considerados como interés público y social.

Se mencionó que se busca llevar todos los eventos deportivos en donde estén involucradas selecciones nacionales a la televisión abierta, esto para evitar el pago de plataformas de streaming que cada año aumentan sus costos de suscripción.

La propuesta volvió a estar en el centro de atención nacional luego de que surgiera la información de que se buscan privatizar algunas transmisiones de partidos, lo cual alejaría aún más al público del producto de selecciones nacionales.

Solo 3 de cada 10 mexicanos pueden pagar streaming para ver eventos deportivos

Vale la pena mencionar que hoy en día se tienen cifras comprobadas de que el 90.4% de la población tiene televisión en casa, sin embargo, solamente tres de cada 10 de los mexicanos cuenta con la capacidad de pagar un servicio de streaming cada mes.

Con esta iniciativa, en caso de que avance en el Congreso, se podrían tener competencias amateurs en televisión abierta y ya no de paga, lo cual suele ocurrir principalmente en eventos deportivos como Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos y demás.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.