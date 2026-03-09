Juegan los favoritos al título: Fecha, hora y dónde ver partidos de Concachampions 10 de marzo

Comienzan los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones y los partidos de ida nos aseguran un gran espectáculo. Hay varios equipos mexicanos que han declarado que ganar la Concachampions es su gran objetivo del semestre y algunos de ellos tendrán acción en la jornada del martes 10 de marzo.

Recordemos que todos los equipos de la Liga MX avanzaron a la ronda de octavos de final, a excepción de Pumas, quienes fueron eliminados por el San Diego FC. Los demás: Cruz Azul, Monterrey, América, Toluca y Tigres, siguen en la lucha por el campeonato de clubes de la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Partidos de Concachampions del martes 10 de marzo

La agenda comienza desde temprano, así que muchos aficionados en México no podrán disfrutar de la agenda de partidos, por lo que aquí en adn Noticias te contaremos todos los detalles. Por lo pronto, los juegos son:



Philadelphia vs América / 17:00 horas

Monterrey vs Cruz Azul / 19:00 horas

LAFC vs Alajuelense / 21:00 horas

Tres partidos de alto calibre durante todo el día, en donde destaca la participación de los 3 equipos con más títulos de Concacaf: Cruz Azul y América con 7, así como Rayados de Monterrey con 5.

También destaca que tendremos el primer cruce entre equipos de la Liga MX, en donde la 'Máquina' visitará a Rayados en el 'Gigante de acero', donde los de Cruz Azul figuran como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Epic battles intensify as the stakes rise in the Round of 16! ⚔️🛡️



⚽️🎨 Sebastián Domenech pic.twitter.com/jrc5GyGkVn — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 10, 2026

¿Dónde ver los partidos de la Concachampions 2026?

Recordemos que los derechos de transmisión de este torneo han sufrido muchos cambios en los últimos años. Para la edición del 2026, la nueva cadena de FOX es la encargada de llevar los partidos a través de su servicio de streaming.