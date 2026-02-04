Oficial: México recibe a Brasil en el Estadio Azteca antes del Mundial 2026 en juego de leyendas

El juego de leyendas de México vs Brasil ha sido confirmado, con un partido que se robará los reflectores el próximo 19 de abril en el renovado Estadio Azteca. Será uno de los primeros partidos que vivirá el 'Coloso' después de su remodelación y también servirá de ensayo para los próximos compromisos en la Copa del Mundo 2026.

La magia estará presente en la cancha del Azteca con jugadores del calibre de Andrés Guardado, Pavel Pardo, Marcelo y Ronaldinho. Todavía falta conocer la lisa completa de jugadores, pero el espectáculo está asegurado, recordando que todos los partidos de México vs Brasil siempre dan de qué hablar.

Detalles del juego de leyendas de México vs Brasil

El Estadio Banorte volverá a abrir sus puertas este 2026 luego de una remodelación que se alargó por varios meses. El primer partido que recibirá será un amistoso de la Selección Mexicana vs Portugal y el próximo partido será el juego de leyendas del 'Tricolor' contra la 'Canarinha'.



Partido: México vs Brasil

Fecha: domingo 19 de abril

Hora: 17:00 horas

Sede: Estadio Azteca

Los boletos para este partido estarán disponibles a partir del 13 de febrero del 2026 y costarán desde los $600 pesos. Se espera que próximamente compartan los detalles por costos y secciones.

¿Qué jugadores estarán en el México vs Brasil?

De acuerdo con el comunicado oficial, habrá 18 jugadores por cada selección y todos serán referentes nacionales e incluso internacionales. Algunas de las figuras que adelantaron y que garantizan miles de boletos vendidos son:



Rafael Márquez

Andrés Guardado

Pavel Pardo

Marcelo

Edmilson

Ronaldinho

Para muchos, Rafa Márquez es el mejor jugador que ha tenido la Selección Mexicana , por lo que volver a verlo en las canchas será una oportunidad que no se puede desperdiciar. Sin mencionar a Ronaldinho, quien deja pinceladas de magia cada vez que toca un balón.