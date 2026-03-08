México destroza 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol y se acerca a cuartos de final

La Selección de México brilló en su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026, venciendo 16 - 0 a Brasil. Un resultado contundente que confirma su condición de contendiente a dar la sorpresa y que lo deja muy cerca de avanzar a la ronda de cuartos de final.

En su debut en el torneo, la novena mexicana venció 8-2 a Gran Bretaña. Aunque el triunfo también parece holgado, los mexicanos sufrieron durante la mayor parte del juego y fue hasta las últimas entradas que consiguieron escaparse en el marcador, una situación muy diferente comparada con lo que vivieron ante Brasil.

Resumen del México vs Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En el papel, Brasil era la selección más endeble que México podía enfrentar en la fase de grupo. Se esperaba el triunfo del 'tricolor' pero no de una manera tan contundente como se presenció en Texas.

Desde la primera entrada los imparables de Arozarena y Jonathan Aranda comenzaron a marcar diferencia, seguidos de grandes jugadas del capitán Alejandro Kirk y de Nick Gonzales. Con ellos, México se impuso 4-0 en la primera entrada, estableciendo el parametro que seguiría el encuentro.

En la segunda entrada solo lograron un carrera y en la tercera Brasil logró que México se fuera en blanco, sin embargo, en la cuarta entrada la balanza se rompió. México logró seis carreras y amplió el marcador 11-0, estableciendo un ambiente de tranquilidad, en donde comenzaron a dosificar esfuerzos pensando en el siguiente juego contra Estados Unidos.

Y si había dudas, el partido terminó en la sexta entrada, por KO (ocurre cuando un equipo tiene 15 carreras de ventaja). Una actuación redonda del equipo mexicano en donde, gracias a que tenían a un hombre en primera, consiguieron un marcador más amplio y acabaron por vencer 16-0 a Brasil.

¡Explotó el poder mexicano!💥🇲🇽⚾️



México firma una victoria aplastante 16-0 sobre Brasil y hace vibrar el diamante🔥



¡Noche de fiesta para la novena mexicana! 🇲🇽#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/yelL7Ogynj — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

¿Cuándo y a qué hora será el México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol?

No hay tiempo de descanso para la novena mexicana, ya que tan solo un día después de destrozar a Brasil tendrán que enfrentar el partido más difícil de la fase de grupos que decidirá su destino: Estados Unidos.



Torneo: Clásico Mundial de Béisbol

Partido: México vs Estados Unidos

Fecha: Lunes 9 de marzo

Hora: 6:00 pm

Desde que conocimos el calendario, los fanáticos marcamos el lunes 9 de marzo en nuestro calendario, esperando las 6:00 de la tarde (tiempo del centro de México) para ver este juego que ya es un clásico de la competencia.

