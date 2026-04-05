Partido con aires de liguilla; horario y dónde ver el Chivas vs Pumas que cierra la jornada 13 de la Liga MX

El cierre de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un duelo de alto voltaje: Chivas vs Pumas, dos clubes que llegan en gran momento y con aspiraciones clara de entrar en los primeros lugares de la liguilla.

El encuentro promete intensidad por el presente de ambos equipos, además por los antecedentes recientes que han dejado partidos cerrados.

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🆚 | @Chivas

🏟️ | Akron

🕰️ | 20:07

📅 | Domingo 5 de abril

📺 | Prime Video #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/akumZI57xq — PUMAS (@PumasMX) April 4, 2026

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¿A qué hora y cuándo ver Chivas vs Pumas hoy en vivo?

El partido entre Chivas y Pumas se jugará este domingo 5 de abril de 2026, como el último compromiso de la jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.



Fecha: domingo 5 de abril de 2026

Hora: 20:07 horas (tiempo del centro de México)

Este duelo marcará el cierre de la actividad dominical en el futbol mexicano, en un choque que podría influir directamente en la parte alta de la tabla general.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Pumas?

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Amazon Prime Video, la transmisión por streaming se ha convertido en la principal opción para este tipo de encuentros, especialmente tratándose de los partidos como local del Rebaño.

Pumas venció al América en el Clásico Capitalino

Chivas llega como líder del torneo

El encuentro se disputará en el Estadio Akron, donde Chivas ha hecho pesar su localía durante el torneo.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega como líder sólido con 30 puntos, luego de una victoria clave ante Monterrey que reafirmó su buen momento. La regularidad ha sido uno de los factores determinantes para el Rebaño en este Clausura 2026.

Pumas busca seguir con el buen paso

Por su parte, Pumas, bajo el mando de Efraín Juárez, ocupa la quinta posición con 23 unidades. Los universitarios también atraviesan un buen momento tras imponerse al América, resultado que fortaleció su confianza de cara a este compromiso.

Ellas están cambiando el futbol en México; diputadas reconocen a jugadoras de la Liga MX Femenil El evento “Mujeres Futbolistas Profesionales y Mundialistas” conmemoró también a las pioneras de 1970 que sentaron las bases del futbol femenil en México. 26 marzo, 2026

Antecedentes de Chivas vs Pumas en Liga MX

A lo largo de la historia, estos equipos se han enfrentado en 70 ocasiones dentro de la Liga MX, con un balance que favorece a Chivas:



32 empates

24 victorias de Chivas

14 triunfos de Pumas

En los duelos más recientes, el Rebaño ha tenido cierta ventaja, aunque Pumas ha demostrado que puede competir y sorprender, especialmente en partidos de alta exigencia, como la final del 2004 cuando ganó el campeonato.

Con ambos equipos en buen nivel, el partido apunta a ser uno de los más atractivos de la jornada, con ingredientes suficientes para un cierre vibrante en el futbol mexicano.

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