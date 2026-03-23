Chivas se escapa y Pumas da el salto; así quedó la tabla del Clausura 2026 de la Liga MX antes de la Fecha FIFA
Chivas se consolida en la cima mientras Pumas escala posiciones tras hundir al América; revisa cómo quedó tu equipo antes de la pausa por Fecha FIFA.
La Liga MX entra en pausa por la Fecha FIFA tras la disputa de la jornada 12 del Clausura 2026, un punto clave que permite observar con mayor claridad a los equipos contendientes rumbo a la Liguilla.
Con el torneo acercándose a su tramo decisivo, la tabla general comienza a marcar diferencias entre los favoritos y quienes aún luchan por un lugar en el repechaje.
Lista la tabla después de la jornada 12, Chivas manda con autoridad en la cima 🐐— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 23, 2026
América apenas se asoma en 8°, rozando la calificación y lejos del funcionamiento ideal 🦅
Se viene parón por Fecha FIFA tiempo para ajustar o quedarse corto en la recta final ⏸️ pic.twitter.com/svJM9W57Qf
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Tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 12
Con la liga en pausa por la Fecha FIFA, así queda la clasificación:
- Chivas — 30 puntos
- Cruz Azul — 27 puntos
- Toluca — 26 puntos
- Pumas — 23 puntos
- Pachuca — 22 puntos
- Atlas — 18 puntos
- Tigres — 17 puntos
- América — 17 puntos
- Monterrey — 14 puntos
- Juárez — 14 puntos
- Necaxa — 13 puntos
- León — 13 puntos
- Xolos — 12 puntos
- Puebla — 12 puntos
- Atlético San Luis — 11 puntos
- Mazatlán — 11 puntos
- Querétaro — 8 puntos
- Santos — 8 puntos
Pumas venció al América en el Clásico Capitalino
Chivas lidera el Clausura 2026 previo al parón de Fecha FIFA
El gran protagonista del campeonato hasta ahora es Chivas, que se mantiene como líder sólido con 30 puntos. El conjunto rojiblanco firmó su décima victoria tras imponerse a Monterrey en un partido de alta intensidad que se definió en los minutos finales.
En el segundo lugar aparece Cruz Azul con 27 unidades, luego de rescatar un empate ante Mazatlán. El equipo celeste vino de atrás gracias a un gol tardío de Gabriel Fernández, resultado que le permite mantenerse como escolta directo.
Por su parte, Toluca ocupa el tercer puesto con 26 puntos, consolidándose como uno de los equipos más constantes del torneo pese a su empate ante Pachuca.
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Pumas escala y América se rezaga en la tabla general
Uno de los movimientos más relevantes de la jornada fue el ascenso de Pumas al cuarto lugar con 23 puntos, tras vencer 1-0 al América en un duelo cerrado que se definió desde el punto penal en los últimos minutos del Clásico Capitalino.
En la zona media, Tigres y Atlas dejaron escapar puntos importantes, complicando sus aspiraciones de escalar posiciones en la recta final. Con doce fechas disputadas, el Clausura 2026 entra en una fase determinante.
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