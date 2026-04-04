Pumas se hace chiquito en Guadalajara; la vergonzosa estadística en 34 partidos vs Chivas

Desde hace un par de años el partido Chivas vs Pumas se ha convertido en uno de los más atractivos dentro de la Liga MX, pues más allá de que sea uno de los duelo entre dos de los llamados grandes del futbol mexicano, el cotejo entre tapatíos y capitalinos ha dejado una aplastante estadística en contra de los de la UNAM.

Y es que de acuerdo con cifras y estadísticas presentadas por el propio conjunto Rojiblanco, en un total de 34 partidos disputados entre el Rebaño y los felinos en suelo tapatío, los de la UNAM solamente han podido ganar un partido en más de 15 años.

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Los 5 récords de la Liga MX que son casi imposibles de romper y han perdurado por años Hay jugadores y equipos que quedarán en la historia de la Liga MX con récords de ‘otro mundo’, que solo se pueden repetir con una temporada más que perfecta hoy en día 09 marzo, 2026

Números del Chivas vs Pumas en Guadalajara

Desde que se instauró el formato de los torneos cortos con liguillas en la Liga MX, el partido Chivas vs Pumas ha dejado un importante balance en favor del Rebaño, pues suman un dominio aplastante con 17 victorias, 16 empates y una sola derrota ante los universitarios.

Otro dato que deja en evidencia el dominio Rojiblanco sobre los Auriazules, es que en el torneo Clausura 2024 los Pumas se convirtieron en el primer equipo al que Chivas venció en 10 ocasiones dentro del Estadio Akron, esto tras un ganar el partido por marcador 3-1 en la Jornada 8.

Últimos 8 resultados del Chivas vs Pumas en Guadalajara

Más allá de los datos antes mencionados, es importante destacar que el Chivas vs Pumas ha dejado una serie de interesantes partidos históricos con los últimos 10 resultados entre estos conjuntos en Guadalajara.

Chivas 0-0 Pumas en el Apertura 2024

Chivas 3-1 Pumas en el Clausura 2024

Chivas 1-0 Pumas en el Apertura 2023

Chivas 3-1 Pumas en el Apertura 2022

Chivas 4-1 Pumas en el Clausura 2022

Chivas 3-1 Pumas en el Clausura 2022 liguilla

Chivas 2-1 Pumas en el Clausura 2021

Chivas 1-1 Pumas en el Apertura 2019

¿A qué hora y cuándo es el Chivas vs Pumas?

Vale la pena mencionar que el Chivas vs Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputará el próximo domingo 5 de abril, esto en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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