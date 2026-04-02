Regresa la gloriosa Liga MX; Chivas vs Pumas y los partidos más importantes de la Jornada 13

Después del último parón de fecha FIFA previo al Mundial 2026 regresa la Liga MX con toda la actividad de la Jornada 13 del Clausura 2026, fecha en la cual se estará disputando el Chivas vs Pumas como el partido más atractivo gracias a que se mide el líder general con el cuarto lugar de la clasificación.

Esta Jornada 13 del futbol mexicano podría dejar movimientos importantes entre los ocho posibles clasificados a la Liguilla, pues el Club América buscará mantenerse en la octava posición, mientras que los Rayados de Monterrey buscarán subir en la tabla general.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

No solo Italia; de Lewandowski a Keylor Navas, las figuras que se pierden el Mundial 2026 Ya se conocen a las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en México, EUA y Canadá, sin embargo hay cracks que se perderán el torneo de la FIFA. 02 abril, 2026

Partidos más importantes de la Jornada 13 en la Liga MX

Más allá del Chivas vs Pumas que se disputará este domingo 5 de abril, entre los juegos más atractivos de la jornada destacan el Cruz Azul vs Pachuca y el Xolos vs Tigres, equipos que se ubican entre los ocho mejores del Clausura 2026.

Los Tigres de Guido Pizarro podrían pasar al Atlas dependiendo el resultado de los rojinegros, mientras que Pachuca y Cruz Azul buscarán mantenerse entre los primeros cinco del torneo en curso.

Lista de partidos de la Jornada 13 de la Liga MX

El resto de la Jornada 13 de la Liga MX se disputará de la siguiente manera:

Puebla vs Juárez el viernes 3 de abril a las 19:00 horas

Necaxa vs Mazatlán el viernes 3 de abril a las 21:00 horas

Xolos vs Tigres el viernes 3 de abril a las 21:00 horas

Monterrey vs Atlético de San Luis el sábado 4 de abril a las 17:00 horas

Querétaro vs Toluca el sábado 4 de abril a las 17:00 horas

León vs Atlas el sábado 4 de abril a las 19:00 horas

Cruz Azul vs Pachuca el sábado 4 de abril a las 19:00 horas

Santos vs América el sábado 4 de abril a las 21:00 horas

Chivas vs Pumas el domingo 5 de abril a las 20:00 horas

¿Cuándo se juega la Jornada 14 del futbol mexicano?

El próximo partido de la Liga MX en disputarse será el Querétaro vs Juárez correspondiente al juego pendiente de la Jornada 7. El juego se dará el 7 de abril a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Tras ello, la Jornada 14 de la Liga MX tendrá como atractivo principal el América vs Cruz Azul y el Tigres vs Chivas.

El Coloso de Santa Úrsula, el templo del futbol en todo México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.