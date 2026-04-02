Chivas sin seleccionados; FIFA niega periodo de transferencias especial a la Liga MX por Mundial 2026

Luego del último parón de selecciones previo al inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, la Liga MX dio a conocer que recibieron una respuesta negativa por parte de la FIFA para implementar un tercer periodo de transferencias en nuestro país, esto tomando en cuenta los acuerdos a los que llegaron los dueños en la última asamblea.

Esta propuesta había sido presentada por parte de las autoridades del futbol mexicano ante la FIFA con la finalidad de reducir las afectaciones que tendrán equipos como Chivas, Cruz Azul, Toluca y demás al momento de iniciar la Liguilla del Clausura 2026, fase del torneo en el cual no podrán contar con seleccionados mexicanos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Regresa la gloriosa Liga MX; Chivas vs Pumas y los partidos más importantes de la Jornada 13 El Chivas vs Pumas se colocó como el partido más atractivo de la Jornada 13 de la Liga MX; el Club América tiene riesgo de salir de zona de liguilla. 02 abril, 2026

¿Por qué le negó la FIFA el permiso especial a la Liga MX?

Si bien es cierto que dentro del documento de la Liga MX en donde dan a conocer la negativa del máximo organismo rector del futbol a nivel internacional no se mencionan los motivos, se ha ido filtrando que la medida de la FIFA se da por antecedentes históricos ligados con la UEFA.

Información dada a conocer por periodistas deportivos de medios nacionales, señalan que las problemáticas que surgieron al interior de la UEFA con un tercer periodo de transferencias por motivos de la Champions League, habrían sido las culpables de evitar “abrir el mercado” en México.

FIFA aprueba posponer entrega de estadios mundialistas

Más allá de dar a conocer que la Liga MX no podrá contar con un tercer periodo de transferencias en este Clausura 2026, se informó que la FIFA sí autorizó extender las fechas de entrega de los estadios que albergarán partidos del Mundial este mismo año.

En el mismo comunicado, se detalló que el Estadio Banorte y el Estadio Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el BBVA podrá seguir albergando eventos hasta el 17 del mismo mes ya mencionado.

¿Qué pasará con los seleccionados mexicanos en la liguilla del Clausura 2026?

Vale la pena mencionar que en una de las últimas asambleas de dueños de los equipos de la Liga MX, se acordó que todos los seleccionados nacionales concentren con la Selección Mexicana mucho antes de que termine el Clausura 2026.

Es por ello que ninguno de los convocados por Javier Aguirre para la próxima Copa del Mundo, podrán disputar partidos de liguilla en caso de avanzar con sus respectivos clubes.

El Coloso de Santa Úrsula, el templo del futbol en todo México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.