Fin de una era; MLS le roba a Mauricio Culebro a los Tigres de cara al cierre de la Liga MX

El futbol mexicano despertó este miércoles 25 de marzo con una noticia que sacudió a prácticamente toda la Liga MX, pues el Atlanta United de la MLS anunció que Mauricio Culebro se estará incorporando como presidente del club, por lo cual su etapa como dirigente del Club Tigres estará llegando a su final.

La noticia llega en medio del parón de la Liga MX por la fecha FIFA de marzo y después de la derrota 2-1 de los Tigres ante los Bravos de Juárez en la pasada Jornada 12, por lo cual muchos aficionados han comenzado a especular con el cómo le irá a los felinos en la etapa final del Clausura 2026.

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Atlanta United anuncia a Mauricio Culebro como su nuevo presidente

De acuerdo con el comunicado oficial del Atlanta United, Mauricio Culebro será el encargado de supervisar todos los aspectos del club tanto femenil y varonil, por lo cual estará reportando directamente al director ejecutivo, Rich McKay.

Se mencionó que como presidente de futbol, Culebro también tendrá la responsabilidad de impulsar al Atlanta con base en lo deportivo, además de que servirá como el enlace principal de la organización ante la federación de los Estados Unidos.

¿Qué ganó Mauricio Culebro con Tigres en Liga MX?

Mauricio Culebro puede ser catalogado como uno de los mejores presidentes deportivos de Club Tigres en la historia reciente, pues con él a la cabeza del proyecto deportivo, el conjunto regiomontano logró jugar tres finales consiguiendo un título de Liga MX con la rama varonil.

Por su parte, también destaca como uno de los pilares en la época dorada en la que viven actualmente las Amazonas en la Liga MX Femenil, pues Culebro consiguió ganar un total de cuatro títulos en cinco finales disputadas.

Mauricio Culebro, primer presidente mexicano dentro de la MLS

Vale la pena mencionar que Mauricio Culebro será el primer mexicano en ser presidente de un club de la MLS, esto gracias al acuerdo al que llegó con el Atlanta United, considerado como uno de los equipos de mayor peso en Estados Unidos.

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