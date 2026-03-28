Arranca Fidalgo; este es el 11 con el que la Selección jugará el México vs Portugal

Luego de meses de polémica por conocer quién será el portero titular de la Selección Mexicana a lo largo del Mundial 2026, este 28 de marzo y previo al partido de preparación México vs Portugal, Javier Aguirre dio un adelanto del 11 Azteca que podríamos ver a lo largo de la justa mundialista.

La alineación de la Selección Mexicana para el juego ante Portugal sorprendió a propios y extraños, pues de acuerdo con los expertos en la materia, el “Vasco” utilizó un cuatro titular que fungirá como la base Azteca para la Copa del Mundo que arranca en junio próximo.

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Alineación de la Selección Mexicana para el México vs Portugal

De acuerdo con información dada a conocer hasta el momento, a lo largo de la semana de entrenamiento Javier Aguirre entrenó con un 11 que tenía a Julián Quiñonez, Roberto Alvarado, Tala Rangel, Álvaro Fidalgo y Erik Lira como titulares.

El 11 titular para el México vs Portugal es el siguiente:



Raúl Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Erick Lira

Álvaro Fidalgo

Obed Vargas

Roberto Alvarado

Brian Gutiérrez

Raúl Jiménez

Alineación de Portugal para el juego ante México

Por su parte, la Selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez y sin Cristiano Ronaldo, estará saltando a la cancha del remodelado Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, con el siguiente 11 titular:



Rui Silva

João Pereira

Samuel Costa

Renato Veiga

Nuno Mendez

Nunes

Fernandes da Conceição

Bruno Fernandes

Gonçalo Ramos

Rúben Diogo da Silva Neve

João Félix

¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana?

Luego del partido México vs Portugal en la cancha del Estadio Banorte, los dirigidos por Javier Aguirre deberán afrontar el compromiso ante la Selección de Bélgica en Chicago, Estados Unidos el próximo martes 31 de marzo.

Rutas de transporte y taxis de aplicación para llegar al Estadio Azteca

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