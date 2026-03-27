Se abre el telón; hora y señal para ver el México vs Portugal gratis desde el Estadio Azteca

Después de meses de espera y luego de la polémica por la no convocatoria de Cristiano Ronaldo, este sábado 28 de marzo se disputará el partido amistoso México vs Portugal, cotejo que se da como parte de la celebración de la reinauguración del Estadio Azteca de cara al arranque del Mundial 2026 de la FIFA.

Será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que estará dando inicio el compromiso entre los dirigidos por Javier Aguirre y los comandados por Roberto Martínez, los cuales llegan como uno de los amplios candidatos para llegar a la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

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El Azteca se moderniza; no aceptarán pago en efectivo durante el México vs Portugal en el estadio La Selección Mexicana alertó a las y los Incondicionales que para el México vs Portugal, los pagos en efectivo ya no serán aceptados; aquí los detalles. 27 marzo, 2026

¿Por dónde ver el México vs Portugal por la reapertura del Estadio Azteca?

Al ser uno de los partidos más importantes de la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026, el México vs Portugal no podría transmitirse en otro lugar que en Azteca 7 con las mejores voces de la narración en el país, los cuales estarán llevando la crónica de los 90 minutos hasta la pantalla de tu casa.

Será Christian Martinoli, Luis García y el resto del equipo de Azteca Deportes, los encargados de transmitir uno de los partidos más emocionantes que ha tenido la Selección Azteca en suelo mexicano.

¿Cómo llegan México y Portugal al partido de preparación?

Vale la pena mencionar que la Selección Mexicana de Javier Aguirre llega al partido ante Portugal después de una seguidilla de victorias ante Islandia, Bolivia y Panamá en partidos amistosos, esto luego de sumar seis partidos sin conocer el triunfo en 2025.

Por su parte, Portugal llega al duelo ante los aztecas como una de las mejores selecciones de la UEFA en las últimas eliminatorias, en las cuales lograron vencer a Armenia, Irlanda y Hungría como parte del proceso mundialista para este 2026.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana?

Luego del partido ante Portugal, México se deberá enfrentar ante Bélgica en el que será el último juego de esta fecha FIFA.

Será el próximo martes 31 de marzo que los dirigidos por Javier Aguirre se deberán medir ante la escuadra comandada por Kevin de Bruyne en la cancha del estadio Soldier Field de Chicago en los Estados Unidos (EUA).

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