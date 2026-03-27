VIDEO: Rui Patricio, Ricardinho y demás leyendas de Portugal echan “cascarita” en Tepito

La fiebre mundialista ya se está empezando a sentir en la Ciudad de México (CDMX), pues en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte con el partido México vs Portugal, exfutbolistas y leyendas de la llamada Selección “das Quinas” como Rui Patricio, Ricardinho y demás, “echaron” una cascarita en el Barrio Bravo de Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue como parte de las actividades recreativas previo al duelo en el Coloso de Santa Úrsula, que los exjugadores portugueses llegaron hasta el Campo del Maracaná en Tepito, lugar en el cual terminaron jugando con algunos aficionados y creadores de contenido que se hicieron presentes en el lugar.

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Video de los jugadores de la Selección de Portugal en Tepito

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzaron a difundir imágenes y videos de cómo figuras como Rui Patricio, Ditesef Fernandes, Madjer, Nuno Gomes, Helder Postiga, Fernando Meira y Ricardinho, compartieron un momento de diversión junto a niños, jóvenes y adultos.

Los exjugadores de Portugal llegaron al Maracaná de Tepito con sus uniformes de la selección lusitana para iniciar con los partidos amistosos frente a decenas de espectadores que se hicieron presentes en el lugar.

Rui Patricio y Fernando Meira echan cascarita en Coyoacán

Más allá de que estas leyendas del futbol portgués se hayan adentrado en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México (CDMX), Rui Patricio y Fernando Meira sorprendieron a propios y extraños en el Jardín Hidalgo de la alcaldía Coyoacán.

Fue en ese lugar que de forma más “casera”, se organizó una “reta” entre los exfutbolistas de Portugal y aficionados que arribaron a la zona para ver de cerca las actividades que se estaban realizando.

⚽🇵🇹 De leyendas a la cascarita en CDMX



Rui Patrício y Fernando Meira sorprendieron al armar una reta en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, conviviendo con fans y mostrando su talento fuera de las canchas profesionales 🔥



El futbol se vive igual en cualquier cancha 👏#Portugal… pic.twitter.com/h5x6NbaJbn — RETO diario (@retodiariomx) March 27, 2026

¿Por qué están las leyendas de Portugal en la CDMX?

Vale la pena mencionar que las leyendas de la Selección de Portugal se hicieron presentes en la CDMX como parte de las actividades previstas para el partido ante México, el cual se disputará este próximo sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas.

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