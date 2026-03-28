Trolebús CDMX anuncia rutas directas al Estadio Azteca para el México vs Portugal

Como parte de las estrategias de movilidad para ayudar a los aficionados que acudirán al juego México vs Portugal en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la capital del país anunció que contará con rutas directas hacia el Coloso de Santa Úrsula desde diferentes puntos de la ciudad.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que el STE señaló que a partir de las 15:00 horas varias rutas del Trolebús comenzarán a brindar servicios directos hacía el estadio, además de que informaron el tiempo de traslado entre cada una.

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El Azteca se moderniza; no aceptarán pago en efectivo durante el México vs Portugal en el estadio La Selección Mexicana alertó a las y los Incondicionales que para el México vs Portugal, los pagos en efectivo ya no serán aceptados; aquí los detalles. 27 marzo, 2026

¿Cuáles serán las rutas directas del Trolebús para el Estadio Banorte?

De acuerdo con lo anunciado por el STE, para poder llegar al México vs Portugal que se vivirá en la cancha del Estadio Banorte, las y los aficionados contarán con las siguientes opciones de rutas directas del Trolebús:

Circuito Estadio Olímpico Universitario: De Terminal L7 a Santo Tomás/Santa Úrsula

Circuito Bellas Artes: De Valerio Trujano y Av. Hidalgo a Santo Tomás/Santa Úrsula

Circuito Polanco: De Plaza Carso a Santo Tomás/Santa Úrsula

Circuito Reforma: De Glorieta del Ángel de la Independencia a Santo Tomás/Úrsula



Es importante mencionar que en alguna de estas rutas el tiempo de traslado puede llegar a superar las 2 horas, por lo cual se recomienda tomar previsiones al momento de usar la red.

Para llegar al Estadio Banorte contaremos con servicios directos desde diferentes puntos de la ciudad a partir de las 15:00 horas.

Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/AGGcRBb22Q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 28, 2026

Tren Ligero anuncia ruta directa al estadio por el México vs Portugal

Más allá de las rutas directas del Trolebús, el STE dio a conocer que el Tren Ligero también estará contando con servicio directo hasta el Estadio Banorte por motivos del juego México vs Portugal.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades de este transporte público, el unidades de tren saldrán desde Tasqueña directo a la estación del Estadio, esto a partir de las 15:00 horas.

¿A qué hora inicia el México vs Portugal?

Vale la pena mencionar que el partido entre la Selección Mexicana y los dirigidos por Roberto Martínez dará inicio este sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República.

En caso de quedarte en casa, te recordamos que el partido se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 con las mejores voces de la narración en México.

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