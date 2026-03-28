Detienen a Tiger Woods tras accidente automovilístico en Florida; estaba intoxicado

El legendario golfista estadounidense Tiger Woods volvió a estar en medio de la polémica en los Estados Unidos (EUA), pues durante la tarde-noche del pasado viernes 27 de marzo se dio a conocer que el 15 veces ganador de los Majors fue arrestado por conducir bajo las influencias de sustancias (DUI por sus siglas en inglés).

Información recabada y dada a conocer por agencias informativas internacionales, señala que más allá de manejar bajo los efectos de sustancias, Woods se vio involucrado en un accidente automovilístico que por fortuna, no pasó a mayores.

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¿Qué le pasó a Tiger Woods?

De acuerdo con información dada a conocer por la oficina del alguacil del condado de Martin en Florida, EUA, Tiger Woods se vio involucrado en un fuerte accidente automovilístico en el que no resultaron personas lesionadas.

Se informó que el accidente ocurrió poco después de las 14:00 horas, tiempo local, cuando el golfista intentó rebasar “a gran velocidad un camioneta con remolque”, sin embargo tras maniobra en la estrecha carretera se terminó impactando en la parte trasera de otro automóvil.

“Se inició la investigación e inicialmente, desde el primer momento, pareció que el conductor de la camioneta Land Rover (Tiger Woods) podría estar bajo los efectos de alguna sustancia” señalaron las autoridades norteamericanas a medios locales.

Antecedentes automovilísticos de Tiger Woods

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que Tiger Woods se ve involucrado en accidentes automovilísticos, pues desde el 2009 hasta la fecha, el golfista ha estado en coques carreteros.

Uno de los casos más sonados fue el ocurrido en 2017 cuando Woods fue detenido por manejar bajo los efectos de sustancias, sin embargo, en ese momento se declaró que el tenista no estaba alcoholizado, sino que estaba consumiendo medicamentos recetados por su doctor.

De igual forma el accidente de 2021 generó mucha controversia a nivel internacional, pues en ese momento aunque se demostró que Tiger Woods no se encontraba bajo los efectos, sí se vio involucrado en una volcadura vehicular que le generó varias fracturas en California.

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