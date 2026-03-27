El Azteca se moderniza; no aceptarán pago en efectivo durante el México vs Portugal en el estadio

La espera para ver el juego México vs Portugal en la cancha del mítico Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, por fin terminó, pues este próximo sábado 28 de marzo se estará llevando a cabo el partido de preparación correspondiente a una de las últimas fechas FIFA previo al inicio del Mundial 2026.

Es por ello que a través de las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana, se anunció que como parte de la modernización en el Coloso de Santa Úrsula ya no se estarán aceptando pagos con dinero en efectivo, además de que no aceptarán boletos impresos en formato PDF para el ingreso al recinto.

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Los 9 jugadores de México que no estarán contra Portugal y se podrían perder el Mundial 2026 por lesión El México contra Portugal es uno de los últimos partidos de preparación que tendrá la Selección Azteca de cara al Mundial 2026, pero no contará con varios jugadores. 25 marzo, 2026

¿Cuáles serán las únicas formas de pago en el México vs Portugal?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Selección Azteca, durante el México vs Portugal las y los asistentes al estadio podrán realizar el pago de sus compras en bebidas y alimentos con tarjetas de crédito o débito.

Esta estrategia está pensada en utilizarse dentro de los estadios mundialistas de México como el BBVA de Monterrey y el Akron de Guadalajara, por lo cual el partido ante Portugal servirá como un simulacro de lo que se podrá vivir a lo largo de la fiesta del futbol más grande del mundo.

Incondicionales, ya mañana es el gran día y nada mejor que llegar preparados al @EstadioBanorte. 🤩🏟️



Les compartimos una lista de qué sí y qué no para nuestro encuentro ante Portugal. 🇲🇽🆚🇵🇹#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/97OG1q9jJr — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Guía definitiva para ir al Estadio Banorte para el México vs Portugal

Más allá de anunciar que no se aceptarán pagos en efectivo durante el México vs Portugal, se anunció la guía definitiva de lo que sí estará permitido y lo que no. Estos puntos son los siguientes:

Se podrá acceder con boleto físico o digital

Se podrá llegar directo en transporte público o taxis por aplicación

Se podrá usar sin costo los servicios Ride y Park and Ride

Se podrá llegar directo en Tren Ligero desde Tasqueña al Estadio solo con boleto de acceso del partido

No se pedirá el Fan ID para ingresar al estadio

No se podrá ingresar con carteles, mantas o banderas con mensajes ofensivos

No se recibirá efectivo para pagar dentro del estadio

No se aceptará PDF u hojas impresas como boletos de acceso

¿A qué hora inicia el México vs Portugal?

Vale la pena mencionar que el México vs Portugal en la cancha del Estadio Banorte dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana a través de la señal de Azteca 7.

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