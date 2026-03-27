Habrá horario especial en Metro CDMX y servicio directo Tasqueña-Estadio en el Tren Ligero por el México vs Portugal

Por motivos del partido México vs Portugal que se estará llevando a cabo en la cancha del Estadio Azteca este sábado 28 de marzo, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la capital anunciaron una serie de modificaciones en sus horarios y operaciones en favor de las y los aficionados.

A través de comunicados oficiales emitidos vía redes sociales, se informó que las Líneas 1, 2 y 9 del Metro ampliarán sus horarios habituales de fines de semana, mientras que el Tren Ligero contará con dos modalidades de servicio este 28 de marzo.

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¿Cuál será el horario en las Líneas 1, 2 y 9 del Metro CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial dado a conocer por el Metro CDMX, el horario en las Línea 1, 2 y 9 se ampliará hasta las 01:00 de la mañana del domingo 29 de marzo, esto para evitar afectaciones en las y los aficionados que acudirán al partido México vs Portugal.

Se informó que en dichas líneas, la última corrida de los trenes saldrá a las 00:30 horas del domingo 29 de marzo, mientras que el resto de la red estará operando en el horario habitual de 06:00 a 00:00 horas.

El Metro informa que mañana sábado 28 de marzo, las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su horario de operación, para concluir a las 1:00 horas, en apoyo a los asistentes al partido de futbol que se realizará en la zona de Santa Úrsula Coapa. #MovilidadCDMX #CuidarteEsParteDelViaje pic.twitter.com/6JR4WPWSKh — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 27, 2026

Tren Ligero anuncia servicio directo de Tasqueña al Estadio Azteca

Por su parte el STE informó que este 28 de marzo a partir de las 15:00 horas, se contará con un servicio directo de la terminal Tasqueña hasta las inmediaciones del hoy llamado Estadio Banorte, lo cual evitará las paradas en estaciones intermedias.

El servicio de Tasqueña hasta Xochimilco será de las 06:00 a las 23:30 horas y durante ese horario, no tendrá ascenso y descenso de usuarios en la estación Estadio Azteca, por lo cual se solicita a la ciudadanía extremar precauciones a lo hora de querer usar la red.

Para llegar mañana al Estadio Banorte contaremos con servicios directos desde diferentes puntos de la ciudad a partir de las 15:00 horas.



Aquí te dejamos la información para que planees tu llegada. 👇🏽 pic.twitter.com/SvA3seaJQe — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 27, 2026

¿A qué hora es el México vs Portugal?

Vale la pena mencionar que el partido México vs Portugal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo en punto de las 19:00 horas desde el Estadio Banorte, tiempo del centro de la República Mexicana.

La transmisión del compromiso se podrá ver completamente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas de Azteca Deportes.

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