Las grandes sorpresas en la convocaria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal
Javier Aguirre dio a conocer la que es su penúltima convocatoria para el Mundial 2026; por lo que ya se perfilan los futbolistas que llegarán a la gran justa.
El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer su convocatoria para los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, en los que destaca el regreso de Guillermo Ochoa y la incorporación de Álvaro Fidalgo.
Los enfrentamientos se disputarán los próximos 28 y 31 de marzo, respectivamente, y al ser Fecha FIFA el estratega nacional contará con todos los futbolistas que militan en Europa.
Ochoa reaparece después de aproximadamente 8 meses de ausencia, ya que su último partido oficial previo a este regreso había sido en noviembre de 2024.
Mientras que Fidalgo se pondrá por primera vez la camiseta de la Selección Azteca, pues el ahora futbolista del Real Betis es nacionalizado mexicano.
Convocatoria de la Selección Mexicana
- PORTEROS
Carlos Acevedo
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
- DEFENSAS
Jorge Sánchez
Richard Ledezma
César Montes
Israel Reyes
Johan Vásquez
Everardo López
Jesús Gallardo
Jesús Angulo
- MEDIOS
Erik Lira
Denzell Garcia
Carlos Rodríguez
Orbelín Pineda
Obed Vargas
Alvaro Fidalgo
Erick Sánchez
Brian Gutiérrez
- DELANTEROS
Roberto Alvarado
Julián Quiñones
Alexis Vega
German Berterame
Guillemo Martínez
Raúl Jiménez
Armando González
México vs Portugal, será un partido para la historia
El juego contra Portugal se disputará en territorio nacional el 28 de marzo, y será especial, ya que se trata del primer encuentro de la Selección Nacional en el renovado Estadio Azteca.
Este inmueble también se prepara para hacer historia rumbo al Mundial 2026, al convertirse en el único estadio en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).
El equipo mexicano viajará después a Estados Unidos para medirse ante Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field.
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