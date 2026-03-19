Las grandes sorpresas en la convocaria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer su convocatoria para los partidos de preparación ante Portugal y Bélgica, en los que destaca el regreso de Guillermo Ochoa y la incorporación de Álvaro Fidalgo.

Los enfrentamientos se disputarán los próximos 28 y 31 de marzo, respectivamente, y al ser Fecha FIFA el estratega nacional contará con todos los futbolistas que militan en Europa.

Ochoa reaparece después de aproximadamente 8 meses de ausencia, ya que su último partido oficial previo a este regreso había sido en noviembre de 2024.

Mientras que Fidalgo se pondrá por primera vez la camiseta de la Selección Azteca, pues el ahora futbolista del Real Betis es nacionalizado mexicano.

Convocatoria de la Selección Mexicana

PORTEROS

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

DEFENSAS



Jorge Sánchez

Richard Ledezma

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

MEDIOS

Erik Lira

Denzell Garcia

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Alvaro Fidalgo

Erick Sánchez

Brian Gutiérrez

DELANTEROS

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Alexis Vega

German Berterame

Guillemo Martínez

Raúl Jiménez

Armando González

México vs Portugal, será un partido para la historia

El juego contra Portugal se disputará en territorio nacional el 28 de marzo, y será especial, ya que se trata del primer encuentro de la Selección Nacional en el renovado Estadio Azteca.

Este inmueble también se prepara para hacer historia rumbo al Mundial 2026, al convertirse en el único estadio en el mundo en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).

El equipo mexicano viajará después a Estados Unidos para medirse ante Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field.

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