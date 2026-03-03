La lesión de Cristiano Ronaldo que lo dejaría fuera del amistoso de México vs Portugal

Los 1000 goles de Cristiano Ronaldo parecen más lejanos. A sus 41 años, cualquier lesión es de consideración y el tiempo de recuperación es más largo que antes. En esta ocasión, el Al Nassr confirmó que 'CR7' sufrió una lesión en el isquiotibial en su último partido, aunque no informaron la gravedad de la misma.

Los aficionados que vieron el partido temían un peor escenario, ya que fue muy marcado el momento en donde Cristiano Ronaldo sintió el dolor en su pierna. Luego de los análisis médicos, se confirmó que 'El Bicho' estaba lastimado y que tendría que estar fuera de acción por un tiempo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano Ronaldo?

El club también informó que el jugador ya comenzó con un programa de rehabilitación y será evaluado todos los días. En caso de que la lesión en los isquiotibiales sea de grado 1, en el mejor de los casos podría regresar en dos semanas, es decir, justo antes de la fecha FIFA en donde México recibirá a Portugal en el Estadio Azteca.

En el peor de los escenarios, Ronaldo estaría fuera un par de meses e incluso correría el riesgo de perderse el Mundial, una opción más improbable, aunque se espera que el jugador pueda volver a la acción lo antes posible.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

¿Ronaldo se pierde el amistoso de México vs Portugal?

Malas noticias. Incluso si Cristiano Ronaldo se recupera de su lesión en dos semanas, es muy probable que el jugador utilice el parón de la fecha FIFA para extender su recuperación y volver a estar al 100% de sus capacidades físicas.

Esta lesión reduce seriamente las posibilidades de ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca, ya que tendría que recuperarse en tiempo récord y exigirse físicamente para poder tener minutos con la selección de Portugal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos