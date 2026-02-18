OFICIAL: Los 49ers regresan a México en 2026; todo lo que debes saber del partido en el Estadio Azteca

La NFL confirmó que los San Francisco 49ers disputarán un partido de temporada regular en la Ciudad de México (CDMX) en 2026, como parte de la expansión internacional que también los llevará a Australia.

El encuentro se jugará en diciembre en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

El anuncio del partido en suelo nacional se realizó durante la semana del Super Bowl, donde el comisionado Roger Goodell adelantó que la fecha exacta, el horario y el rival se darán a conocer cuando se publique el calendario oficial en primavera.

Información en desarrollo....