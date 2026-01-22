Mundial 2026: Precios por noche en hoteles cercanos al Estadio Azteca en la CDMX

El Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá está a la vuelta de la esquina, por lo cual es válido ir preparando a los turistas que visitarán la Ciudad de México (CDMX) para ver alguno de los partidos del torneo de la FIFA en la cancha del Estadio Azteca.

Y es que dentro de la alcaldía Coyoacán, en la cual se ubica el Coloso de Santa Úrsula, hay al menos 10 hoteles cercanos al estadio que podrían hospedar a miles de aficionados previo a los partidos de la Copa del Mundo, además de que alguno de ellos se encuentran muy cerca del Tren Ligero.

Lista de hoteles cercanos al Estadio Azteca para el Mundial 2026

A pesar de que son más de 10 los hoteles que se encuentran cercanos al Estadio Azteca para este temporada del Mundial 2026 , la realidad es que únicamente seis de ellos destacan por contar con la mayor cercanía al recinto, así como por los precios presentados hasta enero de este 2026.

Estos hoteles son:

Hotel Real Azteca (a cinco minutos caminando del estadio)

Hotel La Luna (a 10 minutos caminando del estadio)

Holiday Inn Hotel (a 15 minutos caminando del estadio)

One Ciudad de México Periférico Sur (se deberá tomar transporte público por no más de 10 minutos)

Hotel Real del Sur (se deberá tomar transporte público por no más de 15 minutos)

Precios promedio de los hoteles cercanos al Estadio Azteca

De acuerdo con los precios que se muestran en las páginas web de los hoteles así como en plataformas de hospedajes, los costos por noche en los recintos antes enlistados van de los mil 350 hasta los 3 mil 100, esto dependiendo de la fecha y disponibilidad.

Los precios promedio por hotel son los siguientes:

Hotel Real Azteca: de mil 550 a mil 800 pesos promedio

Hotel La Luna: de mil 350 a mil 650 pesos promedio

Holiday Inn Hotel: de 2 mil 400 a 3 mil 100 pesos promedio

One Ciudad de México Periférico Sur: de mil 300 a mil 650 pesos promedio

Hotel Real del Sur: de mil 450 a 2 mil 200 pesos promedio

Reportan incremento del 300% en hoteles de CDMX por Mundial 2026

Es importante mencionar que estos son los precios mostrados hasta enero de este 2026, pues se prevé que por motivos del Mundial los costos se incrementen entre el 300 y el 400% en los diferentes hoteles de la Ciudad de México.

